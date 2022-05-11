Гигиена во время менструации: прокладки, тампоны или чаши?

«Мне искренне жаль нашу экологию, которую мы скоро окончательно загадим ежедневными прокладками и тампонами. Лично я отдаю предпочтение менструальным чашам и многоразовым прокладкам. Но самым безопасным средством гигиены для менструаций являются прокладки», — говорит доктор.

У каждой женщины свои предпочтения относительно личных средств гигиены во время месячных. Кто-то выбирает прокладки, кто-то тампоны, а кто-то менструальные чаши.Дело в том, что менструальные чаши и тампоны могут спровоцировать «синдром токсического шока». Редко, но могут. В некоторых случаях это осложнение может привести даже к летальному исходу.Если у вас все в порядке и вы все же отдаете предпочтение чашам или тампонам, соблюдайте правила их использования. Самое главное — временной фактор. Не используйте один тампон или чашу более 4-6 часов подряд.Прежде, чем сменить/поставить чашу или тампон, обязательно вымойте руки, если есть возможность, каждый раз при смене подмывайтесь, хотя бы обычной водой.Менструальные чаши нуждаются в кипячении. Иначе на силиконе могут поселиться бактерии. Мылом или моющими средствами они не смываются.