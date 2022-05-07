Мужчин призвали «поддерживать здоровый вес», поскольку избыток жира вызывает рак простаты

«Послание таково: пожалуйста, мужчины, поддерживайте здоровый вес».

«На сегодняшний день мы ничего не знаем, потому что также возможно, что у мужчин с ожирением может быть диагностирован рак простаты на более поздних стадиях. Если их диагностируют на более поздней стадии, опухоль, вероятно, будет более агрессивной, и у них будет меньше шансов выжить».