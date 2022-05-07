Мужчин призвали «поддерживать здоровый вес», поскольку избыток жира вызывает рак простаты
Каждый год тысячи мужчин диагностируют и умирают от рака простаты. Простатит имеет один из самых высоких показателей выживаемости: 78 процентов мужчин выживают в течение 10 и более лет после постановки диагноза. Этого удалось достичь за счет разработки эффективных методов лечения и ранней диагностики.
Диагностика — это одна из областей, в которой рак предстательной железы имеет преимущество перед мужчинами, поскольку он не начинает проявлять симптомы до более поздних стадий.
Cancer Research UK сообщает, что рак предстательной железы «не имеет четкой связи с какими-либо предотвратимыми факторами риска».
Новое исследование, финансируемое Cancer Research UK, показало, что риск развития рака предстательной железы увеличивается с увеличением веса мужчины.
В частности, они обнаружили, что каждые 10 сантиметров мужских окружности живота увеличивают риск смерти от рака простаты на 7 %.
Другими словами, увеличение ИМТ (индекса массы тела) на пять пунктов было связано с 10-процентным повышением риска смерти. Это крупнейшее из когда-либо проводившихся исследований потенциальной связи между ожирением и заболеванием.
Ведущий исследователь Аврора Перес-Корнаго сказала:
«Послание таково: пожалуйста, мужчины, поддерживайте здоровый вес».
Исследование также показало, что местонахождение жира в организме не влияло на риск, важным моментом было увеличение риска. Хотя это исследование отмечает важный момент в определении фактора риска рака предстательной железы, оно не дает ответа на то, почему жир связан с повышенным риском заболевания.
Перес-Корнаго объясняет:
«На сегодняшний день мы ничего не знаем, потому что также возможно, что у мужчин с ожирением может быть диагностирован рак простаты на более поздних стадиях. Если их диагностируют на более поздней стадии, опухоль, вероятно, будет более агрессивной, и у них будет меньше шансов выжить».
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Аврора Перес-Корнаго
Здоровье
Врач, исследователь в Оксфордском университете.
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