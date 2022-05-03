4 привычки, которые помогут продлить жизнь — советы врача
Если вам интересно, как оставаться здоровым и жить дольше , эксперт в области здравоохранения доктор Сайяда Мауджи, представитель Freeletics, обучающего приложения на основе искусственного интеллекта, предлагает 4 высокоэффективных привычек для здоровья, подтвержденных наукой, которые, как было доказано, продлевают жизнь мужчин. и женщины, что вы можете начать прямо сейчас.
Двигайтесь
Исследования показывают, что всего 30 минут умеренных физических упражнений в день (например, быстрая ходьба) снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, улучшают обмен веществ, помогают нам поддерживать здоровый вес, повышают прочность костей, улучшают настроение и продлевают жизнь. ожидаемая продолжительность жизни.
Оптимизируйте качество сна
Сон — это время, когда наше тело и мозг восстанавливаются и восстанавливаются, а хороший ночной сон улучшает наше психическое самочувствие, повышает фертильность, повышает иммунитет и помогает нам поддерживать здоровый вес. Регулярный плохой сон может увеличить риск развития сердечных заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и некоторых видов рака.
Доктор Мауджи посоветовал:
"В среднем нам нужно от шести до девяти часов в сутки, чтобы спать, поэтому начните с определения того, что лучше для вас, наблюдая за своим режимом сна и самочувствием".
Ограничьте потребление алкоголя
Употребление более 14 единиц алкоголя в неделю — это шесть пинт пива средней крепости или 10 маленьких стаканчиков некрепкого вина — может нанести вред нашему здоровью.
Доктор Мауджи объяснил:
«Новые данные показывают, что алкоголь не так защищает сердце, как считалось, а употребление более 14 единиц в неделю связано с раком, инсультом, болезнями сердца, заболеваниями печени и мозга. На самом деле, «безопасного» уровня употребления алкоголя больше не существует, и это может даже повлиять на ваше физическое и психическое здоровье».
Хорошо питайтесь
По словам доктора Мауджи, ключом к здоровому питанию является употребление в пищу широкого ассортимента продуктов, чтобы убедиться, что вы получаете сбалансированную диету и ваше тело получает все необходимые ему питательные вещества.
Ранее Медикфорум писал о вредном сочетании продуктов.
Сайяда Мауджи
Здоровье
Лондонский врач общей практики, гуманитарный работник, представитель Freeletics, обучающего приложения на основе искусственного интеллекта.
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