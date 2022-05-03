4 привычки, которые помогут продлить жизнь — советы врача

Двигайтесь

Оптимизируйте качество сна

"В среднем нам нужно от шести до девяти часов в сутки, чтобы спать, поэтому начните с определения того, что лучше для вас, наблюдая за своим режимом сна и самочувствием".

Ограничьте потребление алкоголя

«Новые данные показывают, что алкоголь не так защищает сердце, как считалось, а употребление более 14 единиц в неделю связано с раком, инсультом, болезнями сердца, заболеваниями печени и мозга. На самом деле, «безопасного» уровня употребления алкоголя больше не существует, и это может даже повлиять на ваше физическое и психическое здоровье».

Хорошо питайтесь