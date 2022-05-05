Врач: сонливость при употреблении кофе может говорить о болезнях

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сонливость

Сонливость, ощущаемая несмотря на употребление кофе, может говорить о развитии разных патологий, в частности, дисфункции щитовидной железы, болезни Паркинсона.

В интервью врача-кардиолога, терапевта Екатерины Племянниковой прозвучало предупреждение о том, что не проходящая сонливость у человека, который пьет кофе может оказаться тревожным признаком имеющихся проблем со здоровьем.

«В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний», - заметила Племянникова.

Врач назвала нарушения и заболевания, при которых кофе может не бодрить, и будут по-прежнему ощущаться сонливость и вялость.
  • Гипотиреоз: сниженная функция щитовидной железы.
  • Малокровие (анемия).
  • Неврологические заболевания: в частности, болезнь Паркинсона.
  • Недостаток витамина Д.
Племянникова добавила в комментарии URA.RU, что ощущаемая днем сонливость часто является следствием некачественного или недостаточного сна и несоблюдения гигиены сна. Медик посоветовала спать  в темной и хорошо проветриваемой спальне.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ежедневные привычки могут способствовать продлению жизни.
Екатерина Племянникова
Екатерина Племянникова
Здоровье
врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, кандидат медицинских наук
Теги : сонливость, признаки болезней, Екатерина Племянникова