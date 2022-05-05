Врач: сонливость при употреблении кофе может говорить о болезнях
Сонливость, ощущаемая несмотря на употребление кофе, может говорить о развитии разных патологий, в частности, дисфункции щитовидной железы, болезни Паркинсона.
В интервью врача-кардиолога, терапевта Екатерины Племянниковой прозвучало предупреждение о том, что не проходящая сонливость у человека, который пьет кофе может оказаться тревожным признаком имеющихся проблем со здоровьем.
«В ряде случаев кофе может не помочь побороть сонливость. Чаще это случается в ситуации, когда сонливость является проявлением заболеваний», - заметила Племянникова.
Врач назвала нарушения и заболевания, при которых кофе может не бодрить, и будут по-прежнему ощущаться сонливость и вялость.
- Гипотиреоз: сниженная функция щитовидной железы.
- Малокровие (анемия).
- Неврологические заболевания: в частности, болезнь Паркинсона.
- Недостаток витамина Д.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ежедневные привычки могут способствовать продлению жизни.
Екатерина Племянникова
Здоровье
врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, кандидат медицинских наук
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