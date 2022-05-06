Врач рассказала, как подготовиться ко встрече с клещами на природе

«Это не значит, что не надо ходить в лес или сходить с ума от страха, что ребенка укусит клещ. Это значит, что можно применять меры защиты от клещей, знать о том, что надо вынуть клеща из кожи как можно раньше и жить спокойно», — объясняет доктор.

С️ наступлением теплых весенних деньков не только люди устремляются на природу. Активизируют свою деятельность и клещи, которые открывают настоящую охоту на человека и животных. Являясь переносчиками опасных заболеваний, клещи не так безвредны, как думают некоторые.Самое главное — обнаружить клеща до того, как он впился в кожу. Для этого просто периодически осматривайте себя, ребенка и собаку, если она с вами на прогулке. В идеале проводить осмотр каждые полчаса.Старайтесь одевать на пикник головной убор и одежду, которая максимально скрывает тело, желательно, чтобы одежда была светлого цвета. На ней легче увидеть клеща.Будьте аккуратнее с полевыми букетами, собранными на природе. Вместе с ними вы можете транспортировать домой и клещей.Не игнорируйте репелленты, специальные спреи или кремы отпугнут насекомых, хотя 100% защиты они не гарантируют.Если клещ уже впился в кожу, постарайтесь убрать его как можно быстрее. Не заливайте место укуса маслом, это не даст результата. На всякий случай берите на природу пинцет — им извлекать клеща проще всего. Старайтесь взять его как можно ближе к коже и медленно выкручивать.Защитить от энцефалита, переносчиком которого является клещ, может прививка. Вирус вызывает серьезные осложнения, поэтому лучше его избежать и предпринимать все доступные меры профилактики.