Укусил клещ: что делать?

«Клеща вытащить и уничтожить. Носить его на анализ не нужно. Диспансеризация клеща не оплачивается ОМС. Эффективной профилактики клещевого энцефалита, кроме вакцинации, нет. Профилактика боррелиоза есть — это доксициклин и только он. Другие антибиотики не имеют значимого эффекта», — отмечает эксперт.

Май — это всегда походы, пикники и вылазки на природу. А там в этот период весны нас всегда поджидают клещи. Что же делать, если атаки клеща не удалось избежать?При этом назначает антибиотик врач и только врач! Дозу рассчитывает тоже он. Принимается антибиотик в данном случае однократно. Доктор отмечает, что профилактика в такой ситуации не является 100% гарантией защиты, а только уменьшает риски. В течение месяца за укушенным надо наблюдать.А теперь самый популярный вопрос: как правильно удалить клеща? Используйте для этого пинцет, чтобы подцепить клеща как можно ближе к поверхности кожи. Тяните вверх с ровным давлением, не скручивайте клеща — так вы можете его повредить, и часть насекомого останется в коже.После удаления хорошо обработайте место укуса мылом или спиртом. Утилизируйте клеща, положив его в пакет или смыв в унитаз. Никогда не раздавливайте его руками.