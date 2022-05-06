При ожирении алкоголь более опасен
Взрослые люди с ожирением должны получать другие предельно допустимые дозы алкоголя для снижения риска опухолей. К такому выводу пришли учёные из Университета Сиднея.
У учёных и врачей существуют предельно допустимые для обычного человека суточные дозы употребления спиртных напитков, превышение которых связано с увеличенным риском развития разного рода проблем со здоровьем, включая рак. И вот теперь ученые из Австралии в ходе исследования с участием более 400 000 жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет пришли к выводу о том, что данные ограничения по спиртному для людей с большим количеством лишнего веса следует пересмотреть.
Сейчас на территории Великобритании для всех взрослых лиц существует рекомендация на уровне не более 14 порций алкоголя в неделю. Это составляет по две порции алкоголя в день или один большой бокал вина. Однако наблюдение в течение 12 лет за британцами с разным весом показали, что жертвы ожирения при соблюдении этой рекомендации в три раза чаще сталкивались с некоторыми видами опухолей. Судя по всему, большие запасы лишнего жира усиливают вредное воздействие спиртных напитков. По сравнению с теми, кто воздерживался от алкоголя и имел нормальный вес, обладатели самых больших жировых запасов, которые не превышали предельно допустимой суточной дозы спиртных напитков, на 53% чаще сталкивались с опухолями полости рта, горло, трахеи, печени, кишечника, желудка и груди.
А вот у тех, у кого уровень жира в теле был минимальным, употребление алкоголя в пределах допустимых врачами норм приводило к увеличению риска опухолей всего на 19%. При этом жертвы морбидного ожирение, то есть имевшие самое большое количество лишнего жира, на 61% увеличивали риск опухолей, если они не превышали рекомендованных доз и спиртных напитков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сиднея
Здоровье
Старейший государственный университет в Австралии. Был основан 1 октября 1850 года в соответствии с University of Sydney Act. Расположен в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс
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