Маски против коронавируса нужны, а перчатки не очень
Новое исследование показало, что коронавирус в тысячу раз с большей вероятностью заражает человека по воздуху, чем от загрязнённых поверхностей. А значит, ношение масок является намного более важным, чем использование перчаток.
Исследователи из Университета Мичигана доказали, что люди в тысячу раз чаще заражаются COVID-19 воздушно-капельным путём, то есть через аэрозольные частицы, которой они вдыхают, нежели чем от прикосновения к разного рода поверхностям. Авторы исследования собрали образцы с поверхностей и из воздуха в разного рода помещениях. Сборы анализов продолжали с августа 2020 по апрель 2021 года.
Были проанализированы различные публичные пространства, включая классные комнаты, залы для репетиций, кафетерии, автобусы, спортзалы, общежития для студентов, а также вентиляции и тому подобные системы. Установлено, что риск заражения через прикосновения к каким-либо поверхностям в тысячу раз ниже, чем по воздуху. Кроме того, также было доказано, что общее количество заражений в студенческом кампусе было намного выше в недели, в которые фиксировались положительные пробы в частицах из окружающей среды, чем в недели с отрицательными пробами.
Для сбора проб из воздуха учёные применяли специальные биоаэрозоли со сменными стенками, засасывающие большие объёмы воздуха с помощью насоса и улавливающие любые вирусные частицы. Для обработки поверхностей применялись обычные тампоны. Всего за указанный срок было собрано 256 проб воздуха и 517 поверхностей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Здоровье
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США
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