Как уберечь глаза от коронавируса
Мы знаем о том, что медицинские маски предохраняют от проникновения коварного вируса через рот и нос. Но глаза тоже могут стать входными отверстиями.
Эксперты продолжают говорить о том, что медицинские маски предназначены для больных людей, а вовсе не для защиты здоровых. Китайский коронавирус, к примеру. распространяется воздушно-капельным путем, он проникает через любые слизистые организма, включая и глаза, масками не защищенные. Зараза попадает в воздух после кашля или насморка больного (вот почему ему нужна медицинская маска), она оседает на поверхностях, путешествует по воздуху и может попасть в глаза. Для полной профилактики нужно защищать и эту часть тела, что происходит в больницах.
Медицинский персонал, имеющий высокий риск соприкосновения с инфекцией, обязательно носит защитный костюм, оберегающий не только нос и рот. но и глаза. В обществе предпочитают довольствоваться только масками с низкой эффективностью или противоаэрозольными респираторами с более высоким эффектом. Эти средства глаза не закрывают. И для того, чтобы полностью обезопасить себя, необходимо носить специальные медицинские очки из пластика, которые предохраняют глаза от прямого попадания вируса.
Впрочем, вероятность заражения через глаза ниже, чем через нос и рот, а также в результате прикосновения к зараженным поверхностям. Врачи призывают людей тщательно мыть руки с мылом - простейшее базовое правило гигиены дает самый большой эффект. На пике разного рода эпидемий лучше пореже посещать места массового скопления людей, пишет Express.co.uk. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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