Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ

«Существуют ограничения на то, как маска может защитить вас от заражения, и мы сказали, что самое важное, что каждый может сделать, - это мыть руки, держать руки подальше от лица, соблюдать гигиену», - сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Маски и перчатки не защищают от коронавируса

«Я был удивлен, увидев в окно в министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - заявил в понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«Люди всегда корректируют свои маски,это может их заразить», - сказал глава здравоохранения Франции Жером Саломон.

«Если люди не могут перестать прикасаться к своему лицу, перчатки не будут служить цели», - заявил AFP Амеш Адаля из Центра медицинской безопасности Джонса Хопкинса.