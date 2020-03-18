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Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ

Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ

Эксперты ВОЗ утверждают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может быстрее распространять инфекцию.

В Италии, Испании и во Франции были введены тотальные карантинные меры для остановки распространения коронавируса, а советы Всемирной организации здравоохранения остались неизменным с начала глобальной вспышки: мойте руки, не касайтесь своего лица и держитесь на расстоянии.

ВОЗ заявляет, что желательно носить защитную маску в общественных местах, если вы подозреваете, что инфицированы коронавирусом, и в этом случае рекомендуется по возможности оставаться дома.
«Существуют ограничения на то, как маска может защитить вас от заражения, и мы сказали, что самое важное, что каждый может сделать, - это мыть руки, держать руки подальше от лица, соблюдать гигиену», - сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Маски и перчатки не защищают от коронавируса

Но сообщение о масках дошло не до всех.
«Я был удивлен, увидев в окно в министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - заявил в понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Эксперты утверждают, что маски создают ложное чувство безопасности.
Многие люди, которые их носят, не следуют совету: сначала тщательно вымойте руки, а потом касайтесь лица и снимайте маску.
«Люди всегда корректируют свои маски,это может их заразить», - сказал глава здравоохранения Франции Жером Саломон.

Точно так же, перчатки не усиливают защиту от коронавируса.
«Если люди не могут перестать прикасаться к своему лицу, перчатки не будут служить цели», - заявил AFP Амеш Адаля из Центра медицинской безопасности Джонса Хопкинса.

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Теги : коронавирус
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