Молочные продукты связали с раком
Новое исследование предположило существование прямой связи между молочными продуктами и риском злокачественных новообразований. Установлено, что у любителей таких продуктов повышается вероятность развития опухолей.
Наука всё ещё изучает связь между диетой и риском рака, данные в этой области постоянно пополняются. К примеру, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что переработанное красное мясо может стать одним из факторов риска развития опухолей кишечника. И вот теперь довольно крупное по масштабу исследование связало употребление молочных продуктов с повышенным риском определённых опухолей. До последнего времени убедительных доказательств того, что молочка как-то воздействует на риск злокачественных образований не имелось.
Нынешнее исследование было основано на почти 30 000 диагнозах среди полумиллиона взрослых китайцев. Однако его итоги нельзя сразу перенести на на другие сообщества, где культура употребления молочных продуктов и их разновидности значительно различаются. Кроме того, у людей азиатского происхождения также может иметься и отличный от западного метаболизм молочных продуктов. К примеру, в самом Китае употребляют не очень много сыра и сливочного масла, а количество молока и йогурта в рационе также намного ниже, чем на Западе.
Учёные из Пекинского университета собрали информацию по более чем 510 000 человек. 59% из них были женщины и 41% мужчинами. Они представляли различные регионы по всему Китаю. Возраст добровольцев составлял от 30 до 79 лет, все они отвечали на вопросы о том, насколько часто употребляют те или иные продукты, включая молочные. За всеми наблюдали, в среднем 11 лет. Приблизительно 20% участников употребляли молочные продукты регулярно, преимущественно молоко, 11% - ежемесячно, 69% не употребляли вообще. За период наблюдений выявлено чуть более 29 000 случаев рака, чаще всего опухолей лёгких. Употреблявшие молочные продукты регулярно имели существенно более высокий риск опухолей печени и груди, он увеличивался, соответственно, на 12% и 17%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Пекинский университет
Здоровье
первый национальный университет в Китае, основанный в конце 1898 года во время знаменитых «Ста дней реформ»
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