Эректильная дисфункция и «плохая утренняя эрекция» предсказывают смертность в среднем возрасте — исследование
Большинству мужчин иногда не удается получить или сохранить эрекцию, но если проблема сохраняется, это может сигнализировать об эректильной дисфункции. Сексуальная проблема не всегда является признаком чего-то более серьезного, но она связана со смертностью.
Недавнее исследование, основывается на предыдущих исследованиях этой связи и заключает, что эректильная дисфункция предсказывает смертность у мужчин среднего и старшего возраста независимо от их статуса половых стероидов.
«Эректильная дисфункция связана со смертностью, тогда как связь между низким уровнем тестостерона (Т) и более высокой смертностью остается спорной», — пишут исследователи. «Сексуальная дисфункция и низкий уровень тестостерона часто сосуществуют, но относительная важность сексуальных симптомов по сравнению с низким уровнем тестостерона в прогнозировании смертности неизвестна».
Тестостерон — мужской половой гормон, который вырабатывается в яичках. Уровни гормона тестостерона важны для нормального мужского полового развития и функций.
Исследователи изучили взаимосвязь между половыми стероидами и сексуальными симптомами со смертностью от всех причин в большой предполагаемой когорте европейских мужчин.
Статус выживания был оценен у 1788 мужчин в возрасте 40–79 лет, проживающих в сообществе, которые участвовали в Европейском исследовании старения мужчин (EMAS).
EMAS был запущен для выявления и измерения различий в симптомах и инвалидности, связанных со старением, у мужчин из разных регионов Европы. Сексуальные симптомы оценивались с помощью утвержденного опросника (EMAS-SFQ).
Среди ключевых результатов было то, что мужчины с тремя сексуальными симптомами (эректильная дисфункция, снижение утренней эрекции и снижение либидо) имели более высокий риск смертности по сравнению с мужчинами без этих симптомов.
Поданным Клиники Майо многие хронические заболевания и состояния могут вызывать эректильную дисфункцию.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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