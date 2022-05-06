Эректильная дисфункция и «плохая утренняя эрекция» предсказывают смертность в среднем возрасте — исследование

«Эректильная дисфункция связана со смертностью, тогда как связь между низким уровнем тестостерона (Т) и более высокой смертностью остается спорной», — пишут исследователи. «Сексуальная дисфункция и низкий уровень тестостерона часто сосуществуют, но относительная важность сексуальных симптомов по сравнению с низким уровнем тестостерона в прогнозировании смертности неизвестна».

Недавнее исследование, основывается на предыдущих исследованиях этой связи и заключает, что эректильная дисфункция предсказывает смертность у мужчин среднего и старшего возраста независимо от их статуса половых стероидов.— мужской половой гормон, который вырабатывается в яичках. Уровни гормона тестостерона важны для нормального мужского полового развития и функций.Исследователи изучили взаимосвязь между половыми стероидами и сексуальными симптомами со смертностью от всех причин в большой предполагаемой когорте европейских мужчин.Статус выживания был оценен у 1788 мужчин в возрасте 40–79 лет, проживающих в сообществе, которые участвовали в Европейском исследовании старения мужчин (EMAS).EMAS был запущен для выявления и измерения различий в симптомах и инвалидности, связанных со старением, у мужчин из разных регионов Европы. Сексуальные симптомы оценивались с помощью утвержденного опросника (EMAS-SFQ).Среди ключевых результатов было то, что мужчины с тремя сексуальными симптомами (эректильная дисфункция, снижение утренней эрекции и снижение либидо) имели более высокий риск смертности по сравнению с мужчинами без этих симптомов.Поданныммногие хронические заболевания и состояния могут вызывать эректильную дисфункцию.Ранее Медикфорум писал о симптомах больной печени.