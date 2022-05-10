Эректильная дисфункция: 5 продукта, которые помогут справится с недугом
Совершенно нормально иногда не достигать или не поддерживать эрекцию. Но если проблема сохраняется, это может сигнализировать об эректильной дисфункции. Эректильная дисфункция часто связана с нездоровым образом жизни, например, с неправильным питанием.
Определенные диетические предпочтения, безусловно, могут увеличить риск эректильной дисфункции у мужчин.
Согласно органу здравоохранения, вы должны попытаться «ограничить» потребление красного мяса, жирных молочных продуктов, сладких продуктов или напитков и продуктов с чрезмерно вредными для здоровья жирами.И наоборот, средиземноморская диета с низким содержанием красного мяса может помочь предотвратить эректильную дисфункцию.
Исследование стремилось оценить связь между соблюдением индекса качества диеты, основанного на здоровом питании, и эректильной дисфункцией у мужчин.
Исследователи сосредоточились на 21 469 мужчинах в рамках последующего исследования медицинских работников, которое было создано для оценки ряда гипотез о мужском здоровье, связывающих факторы питания с частотой серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и другие сосудистые заболевания.
Исследователи обнаружили, что более высокое качество диеты, основанное на соблюдении средиземноморской или альтернативной диеты, было связано с более низким уровнем эректильной дисфункции.
В этой диетической схеме особое внимание уделяется потреблению овощей, фруктов, орехов, бобовых и рыбы или других источников длинноцепочечных жиров, а также отказу от красного и обработанного мяса
Если простые изменения не решают проблему, ваш врач может порекомендовать более специализированное вмешательство. По данным NHS, такие лекарства, как силденафил (продается как Виагра), также часто используются врачами для лечения эректильной дисфункции.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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