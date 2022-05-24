Врач Серяков предупредил о канцерогенных продуктах в рационе россиян

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покупательница в магазине

По словам онколога Александра Серякова, в рационе многих россиян часто появляются ГМО-продукты, являющиеся канцерогенными.

В своем интервью врач высказался о том, какие факторы, присутствующие в жизни людей сегодня, могут способствовать возникновению рака.

«Это и вредные привычки, среди которых можно особенно выделить курение, злоупотребление алкоголем, и изменение состава продуктов», - порассуждал медик о канцерогенных обстоятельствах.

Врач Серяков предупредил о наличии канцерогенных продуктов в рационе россиян. К таковым относятся преимущественно продукты промышленного производства, упакованные и готовые к употреблению без длительной готовки, содержащие консерванты, стабилизаторы, ГМО-компоненты.

«Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения», - заметил Александр Серяков.

Онколог озвучит также те раковые заболевания, которые наиболее часто диагностируются у мужчин и женщин.

У мужчин:
  • рак легкого,
  • рак предстательной железы,
  • колоректальный рак (рак толстой кишки),
  • рак желудка и пищевода,
  • рак мочевого пузыря.
У женщин:
  • рак молочной железы,
  • колоректальный рак,
  • рак кожи,
  • рак шейки матки,
  • рак желудка и пищевода.
Медик добавил, что развитие рака может происходить и под воздействием неблагополучной экологической среды обитания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли компьютерная томография стать причиной рака.
Александр Серяков
Александр Серяков
ЗОЖ
онколог, доктор медицинских наук, профессор
Теги : причины рака, канцерогены, Александр Серяков