Врач Серяков предупредил о канцерогенных продуктах в рационе россиян

«Это и вредные привычки, среди которых можно особенно выделить курение, злоупотребление алкоголем, и изменение состава продуктов», - порассуждал медик о канцерогенных обстоятельствах.

«Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения», - заметил Александр Серяков.

рак легкого,

рак предстательной железы,

колоректальный рак (рак толстой кишки),

рак желудка и пищевода,

рак мочевого пузыря.

рак молочной железы,

колоректальный рак,

рак кожи,

рак шейки матки,

рак желудка и пищевода.