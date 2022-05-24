Врач Серяков предупредил о канцерогенных продуктах в рационе россиян
По словам онколога Александра Серякова, в рационе многих россиян часто появляются ГМО-продукты, являющиеся канцерогенными.
В своем интервью врач высказался о том, какие факторы, присутствующие в жизни людей сегодня, могут способствовать возникновению рака.
«Это и вредные привычки, среди которых можно особенно выделить курение, злоупотребление алкоголем, и изменение состава продуктов», - порассуждал медик о канцерогенных обстоятельствах.
Врач Серяков предупредил о наличии канцерогенных продуктов в рационе россиян. К таковым относятся преимущественно продукты промышленного производства, упакованные и готовые к употреблению без длительной готовки, содержащие консерванты, стабилизаторы, ГМО-компоненты.
«Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения», - заметил Александр Серяков.
Онколог озвучит также те раковые заболевания, которые наиболее часто диагностируются у мужчин и женщин.
У мужчин:
- рак легкого,
- рак предстательной железы,
- колоректальный рак (рак толстой кишки),
- рак желудка и пищевода,
- рак мочевого пузыря.
- рак молочной железы,
- колоректальный рак,
- рак кожи,
- рак шейки матки,
- рак желудка и пищевода.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли компьютерная томография стать причиной рака.
Александр Серяков
ЗОЖ
онколог, доктор медицинских наук, профессор
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