Весы стоят на месте: почему диета не дает ожидаемого эффекта?

«Отеки — жидкость тоже имеет вес. А если она постоянно накапливается? Гипотиреоз, дефицит белка, нарушение баланса эстрогенов и прогестерона, избыточный кортизол, повышение уровня пролактина, нарушение углеводного обмена — одни из причин постоянных отеков», — отмечает специалист.

Такая ситуация знакома многим женщинам: вроде и диету соблюдаешь, и в спортзал ходишь, а весы как будто остановились. В чем причина? Их несколько.Также огромное значение имеет гормональный фон. При нехватке эстрогенов у женщин скорость накопления жировой ткани превышает скорость обмена. В такой ситуации надо компенсировать эстрадиол.Огромное влияние на вес оказывает стресс. Причем от нашего желания это никак не зависит. В стрессовой ситуации организм будет делать запасы в виде жира.Еще одна причина — недостаточное количество пищи в рационе. Удивлены? В этом хитрость — чтобы сбрасывать лишние кг, нужно полноценно питаться. Если морить организм голодом, он опять же будет делать запас «на черный день».Кроме того, важна система. Если считаете калории и составляете КБЖУ, то делайте это всегда, а не по настроению. Если пьете витамины и восполняете дефициты — следите за регулярностью.В противном случае ваши хаотичные действия и попытки похудеть организм просто не воспримет всерьез.