Организм может предупреждать о близости ишемического инсульта: 4 признака
Если человеку угрожает ишемический инсульт, его организм может сигнализировать о близости этого смертельно опасного нарушения.
Развитие ишемического инсульта означает, что произошло нарушение кровоснабжения какого-то участка мозга, и клетки этой области начали гибнуть вследствие дефицита крови, кислорода и питательных веществ. Статистически среди всех инсультов почти 85% – ишемические.
Медики из Китая рассказали, что организм человека может определенным образом предупреждать о близости ишемического инсульта. В интервью изданию Sina они перечислили предупреждающие признаки.
Скованность шеи. Неподвижный, тугой шейный отдел является одним из возможных предвестников ишемического инсульта.
«Если вы не проводили много времени в сидячем положении, но чувствуете скованность и плохую подвижность шейного отдела позвоночника, не можете согнуть голову так, чтобы дотянуться нижней челюстью до груди», - рассказали врачи об особенностях этого состояния.
Непослушный язык. В случае инсульта язык становится более «тяжелым», непослушным, и это влияет на речь – человек начинает говорить невнятно.
«Если язык начинает напрягаться, а речь становится невнятной, скорее всего, кровеносные сосуды в мозге уже поражены».
Нарушение зрения. В преддверии ишемического инсульта может возникать кратковременное потемнение в глазах. Подобное нарушение может быть следствием тромбоза, поразившего ствол головного мозга.
Кровь из носа. По словам специалистов предынсультное кровотечение из носа часто возникает ночью.
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