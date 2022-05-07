Организм может предупреждать о близости ишемического инсульта: 4 признака

«Если вы не проводили много времени в сидячем положении, но чувствуете скованность и плохую подвижность шейного отдела позвоночника, не можете согнуть голову так, чтобы дотянуться нижней челюстью до груди», - рассказали врачи об особенностях этого состояния.

«Если язык начинает напрягаться, а речь становится невнятной, скорее всего, кровеносные сосуды в мозге уже поражены».