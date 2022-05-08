Омикрон: профессор Кинан рассказал, что делать, если у вас ослабленный иммунитет
Летом 2020 и 2021 годов произошло снижение передачи COVID-19. С наступлением лета 2022 года вера в то же самое произойдет, и люди будут чувствовать себя более расслабленно в общении с другими, но на улице в парках и внутри в пабах, ночных клубах, ресторанах и кафе. Однако для людей с ослабленным иммунитетом жизнь не так проста и не возвращается к доковидному уровню нормальности.
Профессор Денис Кинан из Cignpost Diagnostics о том, как снятие ограничений повлияло на людей с ослабленным иммунитетом и какое будущее ждет последний вариант COVID-19, Omicron XE.
Профессор Кинане говорит:
«Социальные круги людей с ослабленным иммунитетом могут быть бессимптомными носителями, и без всеобщего бесплатного тестирования будет трудно выявить и сдержать случаи передачи».
Кинанес советует людям с ослабленным иммунитетом «продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, где это уместно, и, если возможно, избегать общения с большими группами людей».
Тем временем эволюция Коронавируса продолжается в фоновом режиме, и последние варианты Омикрона продолжают циркулировать. Наиболее известным из этих вариантов, наряду с BA.2, BA.4 и BA.5, является Omicron XE.
Кинане говорит о XE, что данные свидетельствуют о том, что XE «продолжает оставаться заразным гораздо дольше… это означает, что у вируса больше времени для широкого распространения».
Проблема с BA.4 и BA.5 заключается в том, что они более эффективны, чем предыдущие подварианты, при повторном заражении людей, даже если они были вакцинированы.
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Денис Кинан
Здоровье
Профессор в Cignpost Diagnostics.
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