Омикрон: профессор Кинан рассказал, что делать, если у вас ослабленный иммунитет

«Социальные круги людей с ослабленным иммунитетом могут быть бессимптомными носителями, и без всеобщего бесплатного тестирования будет трудно выявить и сдержать случаи передачи».

Профессор Денис Кинан из Cignpost Diagnostics о том, как снятие ограничений повлияло на людей с ослабленным иммунитетом и какое будущее ждет последний вариант COVID-19, Omicron XE.Профессор Кинане говорит:Кинанес советует людям с ослабленным иммунитетомТем временем эволюция Коронавируса продолжается в фоновом режиме, и последние варианты Омикрона продолжают циркулировать. Наиболее известным из этих вариантов, наряду с BA.2, BA.4 и BA.5, является Omicron XE.Кинане говорит о XE, что данные свидетельствуют о том, что XE «продолжает оставаться заразным гораздо дольше… это означает, что у вируса больше времени для широкого распространения».Проблема с BA.4 и BA.5 заключается в том, что они более эффективны, чем предыдущие подварианты, при повторном заражении людей, даже если они были вакцинированы.Ранее Медикфорум писал о признаках диабета.