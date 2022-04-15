Омикрон XE: ведущий иммунолог объясняет ключевые симптомы последнего штамма ковида

Что такое Омикрон ХЕ?

«Новый вариант Covid XE является мутацией штаммов Omicron BA.1 и BA.2 и называется «рекомбинантным».«Это означает, что новый рекомбинантный вариант приобретает характеристики, связанные с каждым штаммом, но не всегда является более опасной версией».

Каковы симптомы Omicron XE?

«Этот вариант сопровождается немного другими симптомами, которые, как считается, больше похожи на простуду, причем чаще всего сообщают о насморке и чихании. Симптомы нового варианта также могут включать боль в горле, при этом симптомы изменились с момента первого сообщения о вирусе».



