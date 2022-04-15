Омикрон XE: ведущий иммунолог объясняет ключевые симптомы последнего штамма ковида
Случаи COVID-19 продолжают расти по всей стране, несмотря на прекращение режима бесплатного тестирования, что затрудняет отслеживание инфекций. Общие симптомы делают существующие варианты еще труднее отличить от вируса простуды или гриппа, но отличается ли последний рекомбинантный Omicron XE? Это известные симптомы Omicron XE, по словам Дениса Кинана, ведущего иммунолога и основателя Cignpost Diagnostics.
Что такое Омикрон ХЕ?
Последний вариант «XE» представляет собой гибридный вариант двух хорошо известных штаммов Omicron BA.1 и BA.2, хотя последний в настоящее время менее распространен в Великобритании и преобладает в США и некоторых других странах.
Денис Кинан сказал:
«Новый вариант Covid XE является мутацией штаммов Omicron BA.1 и BA.2 и называется «рекомбинантным».«Это означает, что новый рекомбинантный вариант приобретает характеристики, связанные с каждым штаммом, но не всегда является более опасной версией».
Варианты вирусов возникают при изменении или мутации генов вируса. Например, Омикрон имеет большое количество мутаций и генетически сильно отличается от предыдущих версий, включая Дельту. Последние данные показывают, что у Омикрона более 50 мутаций, многие из которых связаны с шиповидным белком — именно так вирус попадает в наши клетки в первую очередь.
По словам Дениса, шиповидный белок является наиболее заметной внешней особенностью вируса, которую наша иммунная система распознает, реагирует на нее и использует для выработки антител. Именно эти мутации означают, что различные варианты часто могут сопровождаться новыми или уникальными симптомами.
Каковы симптомы Omicron XE?
Большинство симптомов существующего варианта Covid сравнивают с обычной простудой, и, по словам Денниса, Omicron XE ничем не отличается.
«Этот вариант сопровождается немного другими симптомами, которые, как считается, больше похожи на простуду, причем чаще всего сообщают о насморке и чихании. Симптомы нового варианта также могут включать боль в горле, при этом симптомы изменились с момента первого сообщения о вирусе».
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Денис Кинан
Здоровье
Врач, ведущий иммунолог и основатель Cignpost Diagnostics.
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