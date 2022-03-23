"Дельтакрон": иммунолог перечислил симптомы, «обычно не связанные со штаммами ковида»

«Основные элементы варианта Deltacron получены из Delta, но его «спайковый белок», который позволяет вирусу проникать в клетки человека, происходит от варианта Omicron. Были некоторые другие заметные симптомы, такие как насморк, першение в горле и головокружение, которые до сих пор обычно не ассоциировались со штаммами Covid».

«Осторожность, возможно, лучший подход… взвешенные подходы больше способствуют выработке жизнеспособной стратегии в будущем».





«Разумно ожидать потока новых вариантов. В зависимости от его состава вполне возможно, что может появиться новый штамм, который превосходит эффекты предыдущих вариантов Covid», — сказал Кинане.