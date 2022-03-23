"Дельтакрон": иммунолог перечислил симптомы, «обычно не связанные со штаммами ковида»
В последние недели в умах появился новый вариант, Deltacron. Вопрос в том, нужно ли волноваться обществу?
Иммунолог и ученый-основатель Cignpost Diagnostics Денис Кинан. Дельтакрон — это рекомбинантный вариант, то есть комбинация двух вариантов, в данном случае — Дельта и Омикрон. Первоначальная озабоченность по поводу Дельтакрона заключалась в том, что он сочетает в себе трансмиссивность Омикрона и тяжелую болезнь Дельты.
Что касается особенностей Deltacron, общих с его сестринскими вариантами, Кинане сказал:
«Основные элементы варианта Deltacron получены из Delta, но его «спайковый белок», который позволяет вирусу проникать в клетки человека, происходит от варианта Omicron. Были некоторые другие заметные симптомы, такие как насморк, першение в горле и головокружение, которые до сих пор обычно не ассоциировались со штаммами Covid».
Должна ли общественность волноваться, Кинане добавил:
«Осторожность, возможно, лучший подход… взвешенные подходы больше способствуют выработке жизнеспособной стратегии в будущем».
Учитывая пока небольшое влияние Deltacron на западный мир, один из вопросов, который может возникнуть, заключается в том, должна ли общественность привыкнуть к появлению новых вариантов.
Кинане сказал:
«Разумно ожидать потока новых вариантов. В зависимости от его состава вполне возможно, что может появиться новый штамм, который превосходит эффекты предыдущих вариантов Covid», — сказал Кинане.
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Денис Кинан
Здоровье
Иммунолог и ученый-основатель Cignpost Diagnostics.
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