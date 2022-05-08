Долгий ковид: средиземноморская диета «потенциально выгодна»

«Питание играет важную роль в способности нашего организма защищаться от инфекции и восстанавливаться после нее, при этом некоторые питательные вещества играют особенно важную роль. Во время инфекции наш организм извлекает белок из мышц для создания новых белков для иммунной системы. Это будет продолжаться на этапе восстановления».

«Этот подход предполагает ежедневное потребление не менее пяти порций фруктов и овощей, а основу рациона составляют цельнозерновые источники углеводов. Источники белка с низким содержанием жира включают фасоль, бобовые, орехи, семена, рыбу, яйца и мясо. Разнообразие важно для обеспечения потребления основных питательных веществ, таких как омега-3 из жирной рыбы и грецких орехов. Также следует потреблять не менее 1,5-2 л воды в день».