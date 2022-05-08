Долгий ковид: средиземноморская диета «потенциально выгодна»
В результате почти каждый 30 человек будет жить с длительным Covid, и каждый будет искать способы облегчить свои симптомы. Врач Клэр Глинн о том, как диета может помочь облегчить их симптомы.
Глинн говорит:
«Питание играет важную роль в способности нашего организма защищаться от инфекции и восстанавливаться после нее, при этом некоторые питательные вещества играют особенно важную роль. Во время инфекции наш организм извлекает белок из мышц для создания новых белков для иммунной системы. Это будет продолжаться на этапе восстановления».
Впоследствии Глинн предлагает бобы, орехи, семена и бобовые в качестве идеальных источников белка для предотвращения усталости и слабости.
Однако, если пациенты ищут определенную диету, Глинн рекомендует средиземноморскую диету как наиболее эффективную.
Причина этого в том, что это «противовоспалительная диета, которая потенциально полезна, учитывая, что у людей с длительным течением Covid сохраняется воспалительная реакция после инфекции».
Глинн поясняет, что влечет за собой рассматриваемая диета:
«Этот подход предполагает ежедневное потребление не менее пяти порций фруктов и овощей, а основу рациона составляют цельнозерновые источники углеводов. Источники белка с низким содержанием жира включают фасоль, бобовые, орехи, семена, рыбу, яйца и мясо. Разнообразие важно для обеспечения потребления основных питательных веществ, таких как омега-3 из жирной рыбы и грецких орехов. Также следует потреблять не менее 1,5-2 л воды в день».
Среди растущего числа людей с длительным Covid теперь возникают опасения по поводу того, не станет ли это следующим большим кризисом в области здравоохранения; Глинн говорит, что «это не обязательно, если людям даются инструменты для преодоления симптомов и управления ими».
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Клэр Глинн
Здоровье
Врач и исследователь из University of New Haven.
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