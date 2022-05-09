Гипертония: «сидячий образ жизни» связан с повышенным риском высокого давления – как его снизить

«Даже среди людей, которые активны на рекомендуемых уровнях, проведение большого количества времени в сидячем положении увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья».

«Физические нагрузки умеренной интенсивности, такие как быстрая ходьба или езда на велосипеде, заставляют взрослых согреваться и дышать тяжелее, а их сердца учащенно биться, но они все еще могут продолжать разговор».