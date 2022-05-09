Гипертония: «сидячий образ жизни» связан с повышенным риском высокого давления – как его снизить
Исследование показало, что существует «значимая» градуированная взаимосвязь между малоподвижным поведением и повышенным сольистическим артериальным давлением и более высокой вероятностью повышенного артериального давления, независимо от возраста. NHS объясняет, что бездействие описывается Министерством здравоохранения и социального обеспечения как «тихий убийца».
Орган здравоохранения говорит, что появляются доказательства того, что малоподвижный образ жизни, такой как сидение или лежание в течение длительного времени, вреден для вашего здоровья.
Эксперты NHS говорят, что вы должны не только попытаться повысить уровень своей активности, но и сократить количество времени, которое вы и ваша семья проводите перед телевизором.
Помимо физической активности всем взрослым рекомендуется свести к минимуму время, проводимое в малоподвижном образе жизни (сидя) в течение длительных периодов времени.
«Даже среди людей, которые активны на рекомендуемых уровнях, проведение большого количества времени в сидячем положении увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья».
Многие взрослые проводят более семи часов в день в сидячем положении, и с возрастом этот показатель обычно увеличивается.
«Физические нагрузки умеренной интенсивности, такие как быстрая ходьба или езда на велосипеде, заставляют взрослых согреваться и дышать тяжелее, а их сердца учащенно биться, но они все еще могут продолжать разговор».
Ранее Медикфорум писал об ишемической болезни сердца.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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