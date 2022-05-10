Риск тромбоза сохраняется через месяцы после ковида: врачи говорят о признаках

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клетки крови

Новые данные ученых подтверждают, что перенесенный ковид повышает риск нарушений свертываемости крови и может способствовать развитию тромбоза даже через несколько месяцев после инфекции.

Исследователи предупреждают, что коронавирусная инфекция может иметь долгосрочные последствия, затрагивающие работу сердца и кровеносных сосудов. В частности, исследование, проводившееся в Швеции, с учетом данных около миллиона человек, показало: перенесенный ковид может оказаться пусковым механизмом развития патологий, связанных с нарушениями свертывания крови. При этом повышается риск следующих состояний.
  • Глубокие венозные тромбы.
  • Легочная эмболия.
  • Внутреннее кровотечение.
Ученые, установившие это, наблюдали за людьми, переболевшими ковидом, более года. Исследователи констатируют, что баланс системы свертывания нарушается из-за аномальной активности тромбоцитов. У некоторых пациентов  ковид-инфекция активирует выработку слишком большого количества тромбоцитов. У таких людей кровь свертывается слишком быстро или сильно, что увеличивает вероятность образования сгустков крови. Такие сгустки-тромбы могут закупорить важные сосуды и вызвать тромбоз. Если, например, сгусток заблокирует легочный сосуд, возникнет легочная эмболия.

С другой стороны, кровь в случае нарушения может свертываться не слишком быстро, а медленно – это способствует опасным для жизни кровотечениям.

Ученые констатируют, что риск тромбоза после коронавирусной инфекции становится значительно более высоким и в некоторых случаях сохраняется очень длительное время. Так, вероятность легочной эмболии остается повышенной до 110 дней (более трех месяцев) после перенесенного COVID-19. Риск тромбоза глубоких вен остается высоким до 70 дней

Но самый высокий риск тромбоза и его опасных последствий после коронавирусной инфекции наблюдается в первые 30 дней. Особенно серьезно подвержены ему люди, которые перенесли ковид с тяжелым течением. Также уязвимы пациенты с сердечными заболеваниями – у них после ковида, также повышается риск тромбоза, а, кроме него, и сердечных приступов. Выводы ученых опубликовал British Medical Journal.

Основные признаки. Врачи советуют знать эти признаки, которыми может проявляться тромбоз и вызванная им эмболия.
  • Ощущение напряжения или мышечной боли в конечностях. Приподнятие конечностей облегчает их.
  • Отек и выступающие вены, заметные только в одной конечности.
  • Появление синюшного участка кожи на ноге, руке.
  • Перегрев конечности, которая становится горячей на ощупь.
  • Тянущая боль на внутренней стороне стопы.
  • Боль в икрах при движениях стопы.
  • Внезапные боль в груди и одышка (знаки легочной эмболии).
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