Риск тромбоза сохраняется через месяцы после ковида: врачи говорят о признаках
Новые данные ученых подтверждают, что перенесенный ковид повышает риск нарушений свертываемости крови и может способствовать развитию тромбоза даже через несколько месяцев после инфекции.
Исследователи предупреждают, что коронавирусная инфекция может иметь долгосрочные последствия, затрагивающие работу сердца и кровеносных сосудов. В частности, исследование, проводившееся в Швеции, с учетом данных около миллиона человек, показало: перенесенный ковид может оказаться пусковым механизмом развития патологий, связанных с нарушениями свертывания крови. При этом повышается риск следующих состояний.
- Глубокие венозные тромбы.
- Легочная эмболия.
- Внутреннее кровотечение.
С другой стороны, кровь в случае нарушения может свертываться не слишком быстро, а медленно – это способствует опасным для жизни кровотечениям.
Ученые констатируют, что риск тромбоза после коронавирусной инфекции становится значительно более высоким и в некоторых случаях сохраняется очень длительное время. Так, вероятность легочной эмболии остается повышенной до 110 дней (более трех месяцев) после перенесенного COVID-19. Риск тромбоза глубоких вен остается высоким до 70 дней
Но самый высокий риск тромбоза и его опасных последствий после коронавирусной инфекции наблюдается в первые 30 дней. Особенно серьезно подвержены ему люди, которые перенесли ковид с тяжелым течением. Также уязвимы пациенты с сердечными заболеваниями – у них после ковида, также повышается риск тромбоза, а, кроме него, и сердечных приступов. Выводы ученых опубликовал British Medical Journal.
Основные признаки. Врачи советуют знать эти признаки, которыми может проявляться тромбоз и вызванная им эмболия.
- Ощущение напряжения или мышечной боли в конечностях. Приподнятие конечностей облегчает их.
- Отек и выступающие вены, заметные только в одной конечности.
- Появление синюшного участка кожи на ноге, руке.
- Перегрев конечности, которая становится горячей на ощупь.
- Тянущая боль на внутренней стороне стопы.
- Боль в икрах при движениях стопы.
- Внезапные боль в груди и одышка (знаки легочной эмболии).
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