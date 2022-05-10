Высокий уровень холестерина: предупреждающие признаки его избытка в организме
При высоком холестерине важно вывести его излишки из организма, чтобы избежать опасных последствий – вот почему важно обращать внимание на возможные предупреждающие признаки проблемы.
Не весь холестерин вреден для организма, но избыток ЛПНП - холестерина сразу повышает риск таких проблем со здоровьем, как сердечный приступ или инсульт. Взрослым людям важно знать и держать под контролем свой уровень холестерина.
О том, какими предупреждающими признаками может проявляться высокий уровень холестерина, рассказала британский медик Моника Вассерманн. Врач сообщила в своем интервью, что зачастую как-то узнать об избытке холестерина в организме действительно бывает практически невозможно – высокий уровень холестерина не имеет специфических симптомов.
«Для выявления высокого уровня холестерина необходим анализ крови», - заметила эксперт.
Моника Вассерманн перечислила тревожные предупреждающие признаки, которые могут указывать на избыток холестерина в организме. Медик заявила, что существует «несколько предупреждений», на которые нужно обязательно обращать внимание.
«Одним из контрольных признаков того, что в организме скопилось избыточное количество холестерина, является онемение в ваших ногах и ступнях. Оно сигнализирует о том, что в артериях и других кровеносных сосудах образовались бляшки», - поделилась эксперт.
Также Вассерман посоветовала учитывать состояние ногтей. Если они очень бледные, это может говорить о формировании холестеринового налета на внутренней стенке сосудов.
Медицинский специалист добавила к мрачному списку предупреждающих признаков этой проблемы и другие состояния.
- Грудная боль.
- Ощущение сильного холода в нижней части тела.
- Частая одышка.
- Тошнота.
- Чувство усталости.
- Повышенное кровяное давление.
Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных продуктах питания, содействующих снижению высокого уровня холестерина.
Моника Вассерманн (Monika Wassermann)
Здоровье
врач, медицинский директор Olio Lusso, медицинский писатель
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