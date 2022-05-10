Высокий уровень холестерина: предупреждающие признаки его избытка в организме

«Для выявления высокого уровня холестерина необходим анализ крови», - заметила эксперт.

«Одним из контрольных признаков того, что в организме скопилось избыточное количество холестерина, является онемение в ваших ногах и ступнях. Оно сигнализирует о том, что в артериях и других кровеносных сосудах образовались бляшки», - поделилась эксперт.

Грудная боль.

Ощущение сильного холода в нижней части тела.

Частая одышка.

Тошнота.

Чувство усталости.

Повышенное кровяное давление.