У вас был ковид несколько месяцев назад? Вы подвержены риску кровотечения
У большинства людей ковид протекает в легкой форме с симптомами простуды, проявляющимися в первые несколько дней после заражения. Однако было показано, что у некоторых людей Covid вызывает длительные эффекты, некоторые из которых значительно ухудшают качество жизни. Теперь эксперты предупредили, что в течение двух месяцев после заболевания повышается вероятность «кровотечения».
Исследователи из Швеции обнаружили, что после заражения Covid существует риск развития ряда осложнений со стороны кровеносных сосудов. К ним относятся повышенный риск тромбоза глубоких вен до трех месяцев после заражения и тромба в легких до шести месяцев спустя.
Поразительное открытие подчеркивает важность вакцинации: защитные преимущества выходят за рамки рисков, связанных с первоначальной инфекцией.Эксперты обнаружили, что даже не госпитализированные пациенты с Covid легкой степени подвержены риску тромбоза глубоких вен (ТГВ) и легочной эмболии. ТГВ — это состояние, при котором тромбы образуются в глубоких венах, чаще всего в нижних конечностях.
Легочная эмболия возникает, когда часть тромба отрывается и попадает в легкие, что представляет потенциальную угрозу для жизни.
Выяснилось, что шансы получить тромб оказались выше в первую волну пандемии.
Они добавили, что это исследование «напоминает нам о необходимости сохранять бдительность в отношении осложнений, связанных даже с легкой инфекцией SARS-CoV-2, включая тромбоэмболию».
Считается, что после Covid существует более высокий риск образования тромбов из-за массивной воспалительной реакции, которая может возникнуть у некоторых пациентов.
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Университет Умео (Швеция)
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