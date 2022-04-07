У вас был ковид несколько месяцев назад? Вы подвержены риску кровотечения

Университет Умео (Швеция)

Здоровье

Университет Умео, официально основанный в 1965 году, является комплексным университетом, охватывающим исследования и образование в области медицины, естественных наук и технологий, социальных наук, искусства и гуманитарных наук, а также педагогических наук.