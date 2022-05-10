Симптомы рака поджелудочной железы: «ноющая» боль в животе и спине может быть признаком

«Для большинства больных раком боль в животе не похожа на боль или острую судорогу. Большинство из них описывают это как грызущую боль».

«Рак в основном начинается в хвосте поджелудочной железы и растет в течение короткого времени. Здесь поражаются нервы, окружающие поджелудочную железу и близлежащие органы. Первая причина является причиной того, что пациенты с раком также испытывают боль в спине».

«Хотя боль в животе или спине является распространенным симптомом, в случае рака больной больше беспокоится, когда лежит, и чувствует облегчение, когда наклоняется вперед».

«Ранние признаки рака поджелудочной железы включают потерю веса, боль в животе, потерю вкуса, необъяснимую потерю веса, темную мочу и пожелтение глаз или кожи».