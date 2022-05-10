Симптомы рака поджелудочной железы: «ноющая» боль в животе и спине может быть признаком
Рак поджелудочной железы начинается в любом органе в верхней части живота и не вызывает обычных болей. Пациенты часто описывают раковую боль как «грызущую», объяснила Моника Вассерманн, медицинский директор Olio Lusso.
Вассерманн сказала:
«Для большинства больных раком боль в животе не похожа на боль или острую судорогу. Большинство из них описывают это как грызущую боль».Этот знак может появляться в верхней части живота и может ухудшаться, когда вы едите или ложитесь. Одна вещь, которая может облегчить боль, — это наклон вперед.
«Рак в основном начинается в хвосте поджелудочной железы и растет в течение короткого времени. Здесь поражаются нервы, окружающие поджелудочную железу и близлежащие органы. Первая причина является причиной того, что пациенты с раком также испытывают боль в спине».
Как предположила Вассерман, ваш живот — не единственное место, которое может быть болезненным, когда вы страдаете от рака поджелудочной железы. Еще одно место, которое может быть затронуто болью, — это спина.
«Хотя боль в животе или спине является распространенным симптомом, в случае рака больной больше беспокоится, когда лежит, и чувствует облегчение, когда наклоняется вперед».
Как отмечает NHS, эти симптомы также могут усиливаться во время еды.
Однако боль — не единственный признак рака. Вассерман добавила к мрачному списку еще больше симптомов.
«Ранние признаки рака поджелудочной железы включают потерю веса, боль в животе, потерю вкуса, необъяснимую потерю веса, темную мочу и пожелтение глаз или кожи».
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olio Lusso.
Оставить комментарий