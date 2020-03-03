Назван ранний признак рака поджелудочной железы

"Она может начаться в области живота и распространиться вокруг спины. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если наклониться вперед. Состояние может ухудшаться после еды. У некоторых людей могут быть только боли в спине. Часто они ощущаются в середине спины и не проходят", - сообщили британские медики.

Специалисты обратили внимание на статистику, которая гласит, что более 70% пациентов с раком поджелудочной железы обращаются к медикам именно из-за ноющих и тупых болей в районе живота.