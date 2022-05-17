Рак поджелудочной железы: признак, который «ухудшается, когда вы ложитесь»

«У многих людей с раком поджелудочной железы возникает желтуха, когда они впервые обращаются к врачу. Большинству из них также будет больно», - утверждает Клиника Майо.

«Люди, у которых диагностирован рак поджелудочной железы, могли в последнее время сильно похудеть (по крайней мере, на 10 процентов от общей массы тела) без видимой причины. Рак поджелудочной железы начинается в тканях вашей поджелудочной железы — органа в брюшной полости, который находится позади нижней части желудка. Ваша поджелудочная железа выделяет ферменты, которые помогают пищеварению, и вырабатывает гормоны, которые помогают контролировать уровень сахара в крови».

«Обратитесь к врачу, если у вас возникнут какие-либо необъяснимые симптомы, которые вас беспокоят. Эти симптомы могут быть вызваны многими другими состояниями, поэтому ваш врач может проверить наличие этих состояний, а также наличие рака поджелудочной железы».