Рак поджелудочной железы: признак, который «ухудшается, когда вы ложитесь»
Люди описывают это как тупую боль, которая кажется вам несильной. Она может начаться в области живота и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед. После еды может быть хуже.
У некоторых людей может быть только боль в спине, которая часто ощущается в середине спины и носит постоянный характер.
«У многих людей с раком поджелудочной железы возникает желтуха, когда они впервые обращаются к врачу. Большинству из них также будет больно», - утверждает Клиника Майо.
Исследование рака объясняет, что желтуха — это пожелтение кожи и белков глаз, и около 10 из 100 человек с раком поджелудочной железы имеют безболезненную желтуху.
«Люди, у которых диагностирован рак поджелудочной железы, могли в последнее время сильно похудеть (по крайней мере, на 10 процентов от общей массы тела) без видимой причины. Рак поджелудочной железы начинается в тканях вашей поджелудочной железы — органа в брюшной полости, который находится позади нижней части желудка. Ваша поджелудочная железа выделяет ферменты, которые помогают пищеварению, и вырабатывает гормоны, которые помогают контролировать уровень сахара в крови».
К сожалению, рак поджелудочной железы редко обнаруживается на ранних стадиях, когда он наиболее излечим. Часто он не вызывает симптомов до тех пор, пока не распространится на другие органы.
«Обратитесь к врачу, если у вас возникнут какие-либо необъяснимые симптомы, которые вас беспокоят. Эти симптомы могут быть вызваны многими другими состояниями, поэтому ваш врач может проверить наличие этих состояний, а также наличие рака поджелудочной железы».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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