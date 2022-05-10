Симптомы диабета: сухость во рту может указывать на проблемы с сахаром в крови
Diabetes UK объясняет, что сухость во рту, известная в клинической практике как ксеростомия, — это термин, используемый для описания недостатка слюны во рту.
«Люди с диабетом более восприимчивы к сухости во рту и грибковым инфекциям, таким как молочница, из-за высокого уровня глюкозы в их крови и слюне».
Существует несколько способов лечения и уменьшения эффекта сухости во рту. К ним относятся поддержание уровня сахара в крови в пределах рекомендуемого диапазона и поддержание водного баланса.
«Сухость во рту — распространенный симптом у людей с диабетом, у которых высокий уровень сахара в крови. Длительная сухость во рту при диабете может вызвать проблемы со здоровьем, такие как заболевания десен и инфекции. Важно поговорить со своим лечащим врачом о ваших симптомах и поддерживать хорошую гигиену полости рта».
В нем отмечается, что, поскольку сухость во рту может быть ранним симптомом диабета, если вы испытываете сухость во рту, вам следует сообщить об этом врачу на следующем приеме.
Происхождение советует людям записаться на прием раньше, если у них диабет и любой из следующих симптомов:
- Кровотечение из зубов или рта
- Свободные зубы
- Боль во рту
- Язвы во рту
- Проблемы с жеванием, глотанием или разговором
Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы диабета 2 типа или вы беспокоитесь, что у вас может быть более высокий риск заболеть диабетом 2 типа.
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Diabetes UK
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