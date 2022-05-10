Симптомы диабета: сухость во рту может указывать на проблемы с сахаром в крови

«Люди с диабетом более восприимчивы к сухости во рту и грибковым инфекциям, таким как молочница, из-за высокого уровня глюкозы в их крови и слюне».

«Сухость во рту — распространенный симптом у людей с диабетом, у которых высокий уровень сахара в крови. Длительная сухость во рту при диабете может вызвать проблемы со здоровьем, такие как заболевания десен и инфекции. Важно поговорить со своим лечащим врачом о ваших симптомах и поддерживать хорошую гигиену полости рта».

Кровотечение из зубов или рта

Свободные зубы

Боль во рту

Язвы во рту

Проблемы с жеванием, глотанием или разговором