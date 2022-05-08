Рак пищевода: эти 4 ранних признака связаны с проблемами пищеварения

«Есть много возможных симптомов рака пищевода, но их может быть трудно обнаружить».

Проблемы с глотанием (дисфагия)

Чувство или болезнь

Изжога или кислотный рефлюкс

Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка

"Вы должны обратиться к врачу, если вам трудно глотать или у вас есть симптомы, которые необычны для вас или которые не исчезнут». Ваши симптомы вряд ли связаны с раком, но важно, чтобы они были проверены доктор. Вы можете срыгивать пищу — это когда еда возвращается вскоре после того, как вы ее проглотили. Обычно это начинается с таких продуктов, как мясо и хлеб. Вы можете начать есть мягкую пищу, такую как картофельное пюре, напитки и слюну, если вы не проходите курс лечения".

«Ваш стул может быть темнее — почти черным — если рак вызывает кровотечение из пищевода».