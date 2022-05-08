Рак пищевода: эти 4 ранних признака связаны с проблемами пищеварения
Рак пищевода — это рак, который обнаруживается в любом месте пищевода, иногда называемом пищеводом или пищеводом.
«Есть много возможных симптомов рака пищевода, но их может быть трудно обнаружить».
Cancer Research UK сообщает, что большинство людей старше 60 лет, когда им ставят диагноз, хотя это не всегда так.
Они могут повлиять на ваше пищеварение, например:
- Проблемы с глотанием (дисфагия)
- Чувство или болезнь
- Изжога или кислотный рефлюкс
- Симптомы расстройства желудка, такие как сильная отрыжка
"Вы должны обратиться к врачу, если вам трудно глотать или у вас есть симптомы, которые необычны для вас или которые не исчезнут». Ваши симптомы вряд ли связаны с раком, но важно, чтобы они были проверены доктор. Вы можете срыгивать пищу — это когда еда возвращается вскоре после того, как вы ее проглотили. Обычно это начинается с таких продуктов, как мясо и хлеб. Вы можете начать есть мягкую пищу, такую как картофельное пюре, напитки и слюну, если вы не проходите курс лечения".Кашель, который не проходит или возникает, когда вы пытаетесь поесть, может быть вызван раком пищевода.
Ваш голос может стать хриплым или хриплым. Это не является распространенным симптомом и может быть вызвано другими безобидными состояниями.
«Ваш стул может быть темнее — почти черным — если рак вызывает кровотечение из пищевода».
Ранее Медикфорум писал о необычных симптомах диабета.
Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.
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