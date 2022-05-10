Задержка месячных: что делать?

«Что вы можете сделать до похода к гинекологу, если вам не хочется тратить своё время. Тест на беременность — если у вас убедительная одна отрицательная полоска, нужно идти к гинекологу. Потому что задержка может быть связана не только с беременностью, но и с гормональным сбоем», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что это достаточно частый в ее практике вопрос. И большинство задающих его женщин хотели бы услышать: «Вы не беременны». Врач отмечает, что поставить окончательный диагноз гинеколог не может дистанционно или онлайн.Но если возможности сходить к гинекологу нет, есть несколько быстрых способов понять наступила ли беременность до визита к врачу.Гормональные нарушения могут быть связаны со сменой климата, пережитым стрессом или эмоциональным напряжением. Также нередко с задержкой сталкиваются девушки и женщины, которые хотят похудеть и садятся на жесткие диеты.Если тест на беременность не дал однозначного результат или в нем есть сомнения, нужно сдать лабораторный анализ ХГЧ. И уже с его результатами идти к гинекологу.Окончательный ответ о причинах задержки может дать только врач-гинеколог после осмотра и УЗИ.