Педиатр рассказала, какие травы можно давать грудничкам

«Когда эффективны травы? При прорезывании зубов, в сезон простуд, во время перелетов, поездок и путешествий. Не наружно, а именно для приема внутрь. Исключение — дети с аллергией», — говорит эксперт.

Доктор отмечает, что в своей медицинской практике достаточно часто использует травяные чаи. Однако в случае с малышами-грудничками необходимо знать некоторые особенности их применения.Какими травами можно пополнить домашнюю аптечку, если в семье есть малыш? В первую очередь, это ромашка. Когда начинают прорезываться зубы, это настоящее спасение. Также можно использовать в качестве успокоительного.Мята и мелиса также хорошо успокаивают и снимают спазмы. Кладезь витамина С — шиповник. Он служит эффективным профилактическим средством в период простуд. Поскольку это хорошее желчегонное средство, можно применять настой шиповника в качестве желчегонного.Фенхель (многие знают его, как укропную воду) помогает не только при коликах и вздутии, но и после ротавирусных инфекций. Фенхель снимает спазмы, уменьшает боль и газообразование.Доктор предупреждает, что с травами нужно быть особенно аккуратными, если ребенок склонен к аллергии. Перед применением проконсультируйтесь с педиатром.Начинайте с однокомпонентных травяных сборов, чтобы минимизировать риск аллергических реакций.