Педиатр рассказал, как справиться с сезонной аллергией у ребенка

«Самыми тяжёлыми могут быть реакции, связанные с нарушением дыхания: приступы бронхиальной обструкции и отёк Квинке, затрагивающий дыхательные пути. Ощущается и то, и другое в первую очередь, как затруднение дыхания и служит поводом для немедленного вызова скорой», — говорит специалист.

Первое, что нужно сделать — исключить аллерген, который вызвал реакцию. Например, если у ребенка аллергия на домашнее животное, придется с ним попрощаться. Но с сезонной аллергией все гораздо сложнее.Если исключить контакт с аллергеном невозможно (например, потому что для этого придется сменить страну и климатический пояс), придется принимать антигистаминные препараты. Но будьте осторожны с ними, когда речь идет о малышах до года.Обратите внимание, что прием энтеросорбентов при сезонной аллергии не эффективен. Они помогут только при пищевой аллергии. А вот гипоаллергенная диета нужна при любой аллергии.В последнее время обрели популярность аппараты для мойки воздуха. Однако на деле результат показывает только приточно-вытяжная вентиляция со специальными фильтрами. Но из-за дороговизны позволить себе ее могут далеко не все.А вот на мобильные мойки воздуха тратиться не стоит, они все равно не в состоянии очистить воздух от аллергенов полностью.