Эксперт рассказала, как не перепутать Омикрон с аллергией

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аллергия у женщины

Клинический фармаколог Анжела Степусь рассказала о новой форме Омикрона и объяснила, как не перепутать его с сезонной аллергией. 

В последние недели огромное число россиян в разных регионах страны столкнулись с новым штаммом омикрона. Из-за симптомов многие путают его с аллергией: сильный зуд носа, чешутся глаза, постоянное чихание, отеки и покраснение век. 

«Не торопитесь принимать антигистаминные препараты. Это не аллергия. Это такой Омикрон, который маскируется под аллергию», — говорит эксперт. 

Какую тактику лечения применить, чтобы не навредить себе еще больше? 

Омикрон пробуждает и активирует в организме хронические вирусы герпеса. Поэтому важно принять хороший противовирусный препарат, чтобы не дать вирусу развиться. 

Если все-таки есть сомнения на счет возможной аллергии, доктор советует сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формой. В анализе смотрим показатели эозинофилов. При аллергии они поднимаются выше 24. При Омикроне могут быть вообще норме, при этом высокими будут показатели лимфоцитов, что и подтверждает возбуждение хронического герпеса. Будут повышены и другие показатели, потому что организм ведет противовирусную войну. 

К первоначальным симптомам со временем может добавиться кашель и повышенная температура. Если вовремя не применить адекватное лечение, вирус может развиться в более тяжелую форму. 

Важно снять отек, успокоить раздраженные сосуды глаз и носа. 

Капать в глаза и нос антибиотики ни в коем случае нельзя. От этого герпес-вирус проникнет еще глубже и сформирует тяжелые аутоиммунные заболевания. Антигистамины пить тоже не нужно. 

Важно снять интоксикацию организма. Гасим вирусную нагрузку в глазах, успокаиваем сосуды. После этого используем увлажняющие регенерирующие глазные капли. Обязательно принимаем противовирусные, как минимум, на протяжении 5-7дней.
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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