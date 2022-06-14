Эксперт рассказала, как не перепутать Омикрон с аллергией

«Не торопитесь принимать антигистаминные препараты. Это не аллергия. Это такой Омикрон, который маскируется под аллергию», — говорит эксперт.

В последние недели огромное число россиян в разных регионах страны столкнулись с новым штаммом омикрона. Из-за симптомов многие путают его с аллергией: сильный зуд носа, чешутся глаза, постоянное чихание, отеки и покраснение век.Какую тактику лечения применить, чтобы не навредить себе еще больше?Омикрон пробуждает и активирует в организме хронические вирусы герпеса. Поэтому важно принять хороший противовирусный препарат, чтобы не дать вирусу развиться.Если все-таки есть сомнения на счет возможной аллергии, доктор советует сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формой. В анализе смотрим показатели эозинофилов. При аллергии они поднимаются выше 24. При Омикроне могут быть вообще норме, при этом высокими будут показатели лимфоцитов, что и подтверждает возбуждение хронического герпеса. Будут повышены и другие показатели, потому что организм ведет противовирусную войну.К первоначальным симптомам со временем может добавиться кашель и повышенная температура. Если вовремя не применить адекватное лечение, вирус может развиться в более тяжелую форму.Важно снять отек, успокоить раздраженные сосуды глаз и носа.Капать в глаза и нос антибиотики ни в коем случае нельзя. От этого герпес-вирус проникнет еще глубже и сформирует тяжелые аутоиммунные заболевания. Антигистамины пить тоже не нужно.Важно снять интоксикацию организма. Гасим вирусную нагрузку в глазах, успокаиваем сосуды. После этого используем увлажняющие регенерирующие глазные капли. Обязательно принимаем противовирусные, как минимум, на протяжении 5-7дней.