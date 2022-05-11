Диета, которая поможет похудеть и повысить либидо

«То, что мы едим влияет на наше либидо. В нашей системе ресурсы на посторонние процессы, обеспечивающие половое влечение, это не первостепенные задачи для организма. Если мы в целом здоровы — будут выделены „кирпичики“ и на сексуальное желание», — отмечает специалист.

Если организму не хватает ресурсов для удовлетворения жизненно важных потребностей, то в таком случае ему не до сексуального влечения. Соответственно, при дефицитах будет страдать либидо. Организм будет его просто «отключать» в целях собственной безопасности и выживания.Лишние килограммы, заболевания сердца нередко становятся причиной сниженного либидо или вообще его отсутствия. Диета в таком случае может прийти на помощь. В ее основу лучше положить «средиземноморский» тип питания: много овощей, рыба, цельнозерновые продукты.Также постарайтесь заменить насыщенные вредные жиры (мясо, пальмовое масло) на мононенасыщенные (орехи, тыквенные семечки, растительные масла).На половое влечение влияет фолиевая кислота. Чтобы восполнить ее дефицит, ешьте бобовые, печень, больше зелени.Добавьте натуральные афродизиаки. Горький шоколад из-за высокого содержания какао будет стимулировать производство дофамина. Оптимальная дозировка — 30 г в день.Волновать чувства поможет и ваниль. Добавляйте палочку в чай перед сном. Она эффективно воздействует на гипоталамус.Повысить чувствительность поможет гранат, а улучшить кровообращение — перец чили. Сексуальный аппетит заметно улучшится.Но в целом запомните, что когда наш организм здоров, проблем с либидо возникать не будет. Если же имеется лишний вес, нарушен обмен веществ, возникает дефицит половых гормонов, что и влечет за собой снижение либидо.