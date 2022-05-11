Гипертония: у молодых людей с высоким давлением могут развиться долгосрочные проблемы с мозгом

«Изначально мы ожидали, что негативное влияние гипертонии на когнитивные функции будет более критическим, если гипертония начнется в более молодом возрасте».

Результаты показали, что люди в возрасте от 20 до 40 лет с высоким кровяным давлением, по-видимому, связаны с когнитивными изменениями в среднем возрасте.Эти изменения здоровья мозга могут возникнуть в возрасте около 55 лет. Что еще хуже, они могут увеличить риск снижения когнитивных функций и дисфункции в дальнейшем.Если вы не в курсе, по даннымснижение когнитивных функций описывает один из самых ранних заметных симптомов деменции.Небольшое исследование, в котором приняли участие 142 участника, подтвердило результаты предыдущего исследования.Гипертония способствует потере памяти и ухудшению когнитивных функций у людей среднего и пожилого возраста.Исследование предупреждает, что достаточно, чтобы артериальное давление немного повысилось на короткое время, чтобы оказать влияние. Тем не менее, это исследование показало, что возраст, когда артериальное давление начинает повышаться, не имеет значения.Ведущий исследователь доктор Сандхи М. Баррето сказал:Однако возраст, похоже, не играл такой важной роли. Они обнаружили, что у людей с гипертонией, которые не принимали лекарства, наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций. Скорость снижения происходила независимо от того, как долго кровяное давление оставалось в красной зоне или в каком возрасте возникло это состояние.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака пищевода.