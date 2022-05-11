Лесные пожары могут приводить к недовесу новорожденных

«Меня удивило, что эффект был настолько сильным в первом триместре, но не во втором или третьем, — рассказывает Адамс. — Мы до сих пор не знаем, почему. Мы знаем, что дым токсичен, и мы видим его эффект».

Лесные пожары уничтожают леса, сообщества и наполняют воздух ядовитым дымом. Но их последствия могут быть еще более серьезными, а в частности, затрагивать здоровье младенцев в утробе матери. Недавнее исследование, проведенное под руководством доцента Мэтью Адамса из Университета Торонто предполагает, что дым лесных пожаров может воздействовать на женщин в первом триместре беременности, увеличивая риск недовеса у новорожденных. Предыдущие исследования связали низкий вес при рождении с заболеваниями в более позднем возрасте, включая гипертонию, низкий IQ, диабет и болезни сердца. Исследование ученых было представлено в журнале The Lancet Regional Health.Ученые выполнили статистический анализ, основанный на записях о лесных пожарах и данных о рождении в Бразилии. В общей сложности использовались данные 1,6 миллиона рождении со всей Бразилии в период с 2001 по 2018 год. Также анализировалось количество дыма от лесных пожаров за тот же период времени. В южном регионе Бразилии был самый высокий риск низкой массы тела при рождении, связанный с воздействием лесных пожаров. Увеличение риска составляло почти 19 процентов, при воздействии на беременную в первом триместре.Ученые обнаружили, что у матерей, которые подвергались воздействию дыма от лесных пожаров в первом триместре, чаще рождались дети с низким весом — менее 2 500 граммов.Ранее специалисты объяснили, как приучить детей к употреблению овощей