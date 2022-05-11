Сердечный приступ: тип кофе, который вы пьете, может увеличить риск инфаркта
Есть несколько способов приготовления кофе, включая эспрессо, плиту, холодный пресс и кофеварку. Именно этот последний метод, кофейник, или френч-пресс, как его еще называют, беспокоит норвежских ученых. В исследовании говорится, что приготовление кофе таким способом увеличивает риск сердечного приступа у пьющего.
Вывод был сделан после того, как ученые из Норвегии проанализировали, какое влияние на организм оказывает количество и способ употребления кофе. Они обнаружили, что кофе повышает уровень холестерина в небольших количествах по всем направлениям.
Несмотря на микрохарактер повышения, результаты все же считались значительными, если кофе потреблялся в достаточно больших количествах. В среднем от трех до пяти чашек кофе, приготовленных в кафетерии в день, начинали вызывать неблагоприятные проблемы со здоровьем.
В результате исследователи говорят, что их данные «подтверждают предыдущие рекомендации для здоровья по сокращению потребления вареного кофе из-за его способности повышать холестерин».
Было обнаружено, что три соединения, присутствующие в кофе, дитерпены, кафестол и кахвеол, были причиной роста. Более того, способ заваривания кофе повлиял на преобладание этих химических веществ в напитке. Сюрпризом для исследователей стало то, что они обнаружили, что уровень холестерина у мужчин значительно выше, чем у женщин, в результате употребления кофе.
Хотя им удалось установить, почему кофе в кафе вызвало повышение уровня холестерина, они не смогли установить причину различий между мужчинами и женщинами.
Профессор лондонского Королевского колледжа Том Сандерс сказал, что, по их мнению, разница была не физиологической, а психологической, поскольку мужчины часто пьют больше кофе, чем женщины.
Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.
Том Сандерс
Здоровье
Профессор лондонского Королевского колледжа Лондона.
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