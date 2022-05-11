Как хронический стресс сокращает женскую фертильность
Под воздействием хронического стресса способность женщины зачать и выносить ребёнка уменьшается из-за снижения числа яйцеклеток в яичниках. К такому выводу пришли учёные из университета Xi'an Jiao Tong University в Северном Китае.
Китайские учёные доказали, что хронический стресс может повредить фертильность женщины, сократив количество яйцеклеток в яичниках. Они подвергали лабораторных самок крыс ежедневному воздействию шести часов громких кричащих звуков на протяжении трех недель, чтобы спровоцировать состоянии стресса. Другие самки в контрольных группах слушали спокойные звуки или белый шум. Оказалось, что животные из первой группы впоследствии производили на свет значительно меньшее количество детёнышей.
Авторы исследования винят в этом сниженное количество женского гормона эстрогена, связанного с менструальным циклом, а также антимюллерова гормона, который участвует в жизни клеток фертильности в яичниках. В науке хорошо установлено, что стресс способен воздействовать на фертильность у женщин, подавляя выработку ключевого гормона, что в некоторых случаях может привести к прекращению менструаций.
Мужчины также могут столкнуться с сокращением фертильности из-за стресса, так как это приводит к уменьшению уровня тестостерона и снижению количества сперматозоидов. Свои эксперименты китайские учёные проводили приблизительно на 100 самках крыс. Каждую третью из них подвергали воздействию сильных шумов на протяжении трёх часов по утрам и вечерам ежедневно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Xi'an Jiao Tong University
Здоровье
то технический вуз, который входит в лигу C9 (альянс состоящий из девяти элитных вузов Китая)
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