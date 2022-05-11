Стресс может приводить к проблемам фертильности у женщин

«Мы исследовали влияние стресса на овариальный резерв, используя звук крика крыс, — рассказывает доктор Веньян Си из больницы Сианьского университета Цзяо Тонг, Китай. — Мы обнаружили, что у самок крыс, подвергшихся воздействию стрессового фактора, уменьшился резерв яичников и снизилась фертильность».

«Основываясь на этих выводах, мы предполагаем, что стресс может быть связан с уменьшением овариального резерва, — рассказывает доктор Си. — Важно определить связь между хроническим стрессом и овариальным резервом, потому что это может расширить наше понимание ограничений текущих клинических вмешательств и дать ценную информацию о причине снижения овариального резерва».