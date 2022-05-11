Стресс может приводить к проблемам фертильности у женщин
Новое исследование на животной модели с использованием лабораторных крыс показало, что стресс привел к сокращению резерва яичников и снижению фертильности. Результаты работы опубликованы в журнале Endocrinology. В качестве стрессового фактора ученые использовали звук крика.
Овариальный резерв — это репродуктивный потенциал, имеющийся в яичниках женщины, он зависит от количества и качества яйцеклеток. Женщины рождаются с конечным числом яйцеклеток, и тело не может создавать новые. Сокращение овариального резерва — это потеря репродуктивного потенциала яичников из-за снижения количества или качества оставшихся яйцеклеток.
«Мы исследовали влияние стресса на овариальный резерв, используя звук крика крыс, — рассказывает доктор Веньян Си из больницы Сианьского университета Цзяо Тонг, Китай. — Мы обнаружили, что у самок крыс, подвергшихся воздействию стрессового фактора, уменьшился резерв яичников и снизилась фертильность».
Ученые подвергали самок крыс стрессовому фактору в течение трех недель и анализировали влияние на их половые гормоны, количество и качество яйцеклеток и их способность забеременеть и иметь потомство после спаривания.
Они обнаружили, что крик снизил уровень эстрогена и антимюллерова гормона. Эстроген — это группа гормонов, которые играют важную роль в росте и репродуктивном развитии, а антимюллеровский гормон — это гормон, вырабатываемый яичниками, который помогает формировать репродуктивные органы. Прослушивание крика также снижало количество и качество яйцеклеток и привело к уменьшению помета.
«Основываясь на этих выводах, мы предполагаем, что стресс может быть связан с уменьшением овариального резерва, — рассказывает доктор Си. — Важно определить связь между хроническим стрессом и овариальным резервом, потому что это может расширить наше понимание ограничений текущих клинических вмешательств и дать ценную информацию о причине снижения овариального резерва».
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