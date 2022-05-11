Названы два ключевых фактора риска деменции
Низкий уровень физической активности и ожирение в среднем возрасте существенно увеличивают опасность развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Более 40% населения Америки имеют ожирение, и довольно скоро это приведёт к масштабному скачку количества случаев старческого слабоумия, если учесть, что американцы живут всё дольше. Исследователи из Калифорнии установили, что наличие ожирения в среднем возрасте и сидячий образ жизни повышают риск развития болезни Альцгеймера. Есть человек после 40 уже имеет ожирение, то вероятность старческого слабоумия повышается на 18%.
Низкий уровень физической активности также увеличивает эту опасность, она возрастает на 13%. К другим факторам риска исследователя отнесли гипертонию и диабет.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас более 70% американцев имеют лишний вес, а более 40% - ожирение. Преимущественно это связано с низкой физической активностью, сидячим образом жизни и западной диетой, включающей большое количество фастфуда. Свои выводы американские учёные сделали на основе информации по 375 000 человек. Каждому пятому было более 65 лет, а значит, они уже находились в том возрасте, когда риск болезни Альцгеймера естественным образом увеличивается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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