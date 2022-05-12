В чём причина покалываний в руке
К британскому доктору Мартину Скарру обратилась 76-летняя женщина, которая в последние два года спит на боку и часто просыпается с покалываниями и ощущением сдавливания в руке. Также у нее появились боли в спине и неприятные болевые ощущения в сгибе руки после удерживания там телефона, и женщина интересуется, является ли это нервной болью.
Да, это похоже на нервную боль. Одним ее возможным объяснением является состояние под названием шейные рёбра, то есть появление на свет с дополнительными рёбрами за ключицей чуть выше первого ребра из седьмого шейного позвонка. Со временем эти дополнительные рёбра могут начать раздражать нервы, идущие от шеи к рукам. Аномалия встречается очень редко - менее одного случая на 100 человек, и в большинстве случаев не вызывает никаких неприятных симптомов.
Другое возможное объяснение в том, что неправильная осанка в сидячем положении на протяжении многих лет вызвала раздражение части плечевого сплетения - сети нервов которые идут от основания шеи к рукам. Обратитесь с просьбой к терапевту направить вас на рентген грудной клетки, чтобы проверить наличие шейных рёбер. Лечение обычно включает физиотерапию для уменьшения давления на нервы.
Если на рентгене ничего нет, можно отправиться на исследования по проводимости нервов, при которых на кожу подаётся слабый электрический ток для измерения скорости его прохождения через нервы. Это поможет выяснить, не защемлён ли нерв в самом его корне обычно из-за шейного спондилёза. Методы лечения этой патологии различаются, но всё начинается, как правило, с физиотерапии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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