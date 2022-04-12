Когда нужно беспокоиться о болях в груди
К доктору Мартину Скарру обратилась женщина, которая последние 15 лет два-три раза в году сталкивается с эпизодами болей в груди, длящихся приблизительно 20-30 минут в состоянии покоя. Затем боль распространяется под лопатку, сама женщина принимает статины и аспирин, и хочет выяснить, с чем это может быть связано.
Периодические эпизоды грудных болей без точного диагноза - это понятный повод для волнений. То, как описаны эти боли, позволяет предположить стенокардию, провоцирующую одышку и боли в груди из-за скопления жировых бляшек в крупных кровеносных артериях, сокращающих приток крови к сердцу. Классическая стенокардия вызывает подобные боли, в том числе, и в состоянии покоя. Существует также микрососудистая стенокардия, которая провоцируется сужением кровеносных сосудов артериолов - крошечных артерий вокруг сердца, но не крупных коронарных артерий.
Микрососудистая стенокардия может спровоцировать сильную боль в груди также в состоянии покоя из-за спазма мелких артерий. Не очень понятно, почему происходят спазмы, вполне возможно, что они связаны с нарушениями в работе мышц в стенках артериол. Обычно это состояние развивается у женщин постклимактерического возраста, вероятно, из-за падения уровня эстрогена.
Существует тест на стенокардию под названием артериограмма, при котором используются специальные красители, отражающиеся на рентгене. Также можно пройти и МРТ. По всем названным выше симптомам с большой вероятностью можно предположить стенокардию, которая требует внимания кардиолога, ПЭТ-сканирования сердца и назначения соответствующего лечения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
Оставить комментарий