Как избавиться от отеков самостоятельно
Причиной отеков в большинстве случаев являются скопления жидкости в теле. И удалить эти излишки можно без помощи лекарств из категории диуретиков.
Поскольку большинство людей с возрастом страдают обезвоживанием, организм имеет тенденцию задерживать воду и вызывать отеки. Обычно это неопасно, но профессиональному спортсмену из-за этого порой становится довольно сложно попасть в определенную весовую категорию. Избыточное удержание воды также может быть связано с заболеваниями таких органов, как сердце, печень или почки. Женщины сталкиваются с задержкой воды во время лютеиновой фазы цикла, что может вызвать тяжесть в груди и отек лица, рук или ног.
Как избавиться от отеков? Во время тренировки тело теряет от 0,5 до 1 литра пота в зависимости от температуры, уровня гидратации и одежды. Регулярные физические упражнения уменьшают количество воды вне клеток. Адекватный сон также может помочь организму повысить уровень воды и уменьшить задержку воды. Постарайтесь спать не менее 8 часов. Хронический стресс повышает уровень гормона кортизола, который напрямую вызывает задержку воды - надо бороться со стрессом.
Когда уровни калия и магния слишком низкие или слишком высокие, это вызывает сдвиг в балансе жидкости и приводит к увеличению веса воды. Избыточный уровень гидратации и занятия спортом также требуют пополнения этих электролитов. Следует подумать о добавках с калием и магнием. Употребление большого количества продуктов с высокой степенью обработки, солений и супов также приводит к задержке воды. Включите зеленые листовые овощи, такие как бананы, авокадо, помидоры и йогурт, чтобы получать больше продуктов, богатых калием. Насыщенная магнием пища включает темный шоколад, орехи и цельнозерновые продукты. Травы, включая гибискус, фенхель, крапиву и чеснок, также помогут избавиться от лишней воды.
Сокращение углеводов в рационе — распространенная стратегия быстрого избавления от лишней воды, поскольку углеводы откладываются в мышцах и печени в виде гликогена. Вот почему люди худеют, когда урезают углеводы. Низкоуглеводные диеты приводят к падению уровня инсулина, что приводит к потере воды и натрия почками. Кофе и чай также могут оказывать мочегонное действие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
Здоровье
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий