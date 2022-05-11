На каких участках тела возникают самые опасные родинки: объясняет онколог
Самые опасные родинки, способные быстро перерождаться в злокачественные образования, возникают на определенных участках тела, говорит онколог Ольга Машкова.
Многим известно, что один из самых агрессивных видов рака – меланома (рак кожи) – может возникать на месте родинок. Людям, которые имеют на теле много родинок, врачи советуют следить за их состоянием. В своем интервью Машкова заметила, что нужно всегда обращаться к медикам, если кожа, окружающая родинку, выглядит покрасневшей, воспаленной, а также если на родинке появляются узелки, пятна.
«Особенно опасны родинки большого размера, а также те, которые имеют неровные края, растут или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению», - предупредила онколог.
Машкова уточнила, на каких участках тела возникают самые опасные родинки.
- На ладонях.
- На стопах.
- На слизистой оболочке.
«такое месторасположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования».
Эксперт поделилась советом: родинки на вышеназванных участках тела обычно рекомендуется удалять (хотя последнее слово в этом вопросе остается за врачом, который должен провести их диагностику). Также, добавила Машкова, уязвимыми являются родинки, которые располагаются на лице, на коже под волосами – они подвергаются более агрессивному воздействию солнца по сравнению с родинками, которые оказываются скрыты одеждой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие заболевания может указывать белый налет, возникающий на языке.
Ольга Машкова
Здоровье
врач онколог-дерматолог высшей категории АО «Медицина»
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