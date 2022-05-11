На каких участках тела возникают самые опасные родинки: объясняет онколог

«Особенно опасны родинки большого размера, а также те, которые имеют неровные края, растут или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению», - предупредила онколог.

На ладонях.

На стопах.

На слизистой оболочке.

«такое месторасположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования».