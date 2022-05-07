Терапевт Шишкин: белый налет на языке может возникать из-за опасной болезни
В интервью врача Валентина Шишкина прозвучало предупреждение о том, что появление белого налета на языке может иметь патологические причины – таким симптомом проявляется ряд болезней, включая опасные.
Медик объяснил, что представляет собой налет, появляющийся на поверхности языка.
«Налет – это скопление сшелушивающегося эпителия, микроорганизмов и продуктов их деятельности. Соответственно, цвет языка зависит от того, какие вещества выделяются и скапливаются на его поверхности», - рассказал терапевт.
Шишкин уточнил, что налет белого цвета на языке является нормой, если он достаточно тонкий и количественно его немного. Когда врачи рассматривают такой налет в качестве возможного маркера болезней, они учитывают ряд параметров.
- Оттенок.
- Плотность.
- Обширность площади покрытия (полностью весь язык в налете или частично).
«Чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта – пищеводом, желудком. В частности, воспалительные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки характеризуются налетом белого цвета с сероватым оттенком»,- добавил Шишкин.
Также терапевт назвал изданию «Доктор Питер» другие патологии, на которые указывает белый налет на языке, отклоняющийся от нормы.
- Болезни органов дыхания, легких.
- Поражения желчевыводящей системы.
- Нарушения в работе эндокринной системы, сахарный диабет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками организм человека может предупреждать о приближении ишемического инсульта.
Валентин Шишкин
Здоровье
врач пульмонолог, аллерголог, терапевт, отоларинголог, иммунолог
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