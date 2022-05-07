Терапевт Шишкин: белый налет на языке может возникать из-за опасной болезни

«Налет – это скопление сшелушивающегося эпителия, микроорганизмов и продуктов их деятельности. Соответственно, цвет языка зависит от того, какие вещества выделяются и скапливаются на его поверхности», - рассказал терапевт.

Оттенок.

Плотность.

Обширность площади покрытия (полностью весь язык в налете или частично).

«Чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта – пищеводом, желудком. В частности, воспалительные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки характеризуются налетом белого цвета с сероватым оттенком»,- добавил Шишкин.

Болезни органов дыхания, легких.

Поражения желчевыводящей системы.

Нарушения в работе эндокринной системы, сахарный диабет.