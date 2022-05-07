Терапевт Шишкин: белый налет на языке может возникать из-за опасной болезни

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язык осмотр в зеркале

В интервью врача Валентина Шишкина прозвучало предупреждение о том, что появление белого налета на языке может иметь патологические причины – таким симптомом проявляется ряд болезней, включая опасные.

Медик объяснил, что представляет собой налет, появляющийся на поверхности языка.

«Налет – это скопление сшелушивающегося эпителия, микроорганизмов и продуктов их деятельности. Соответственно, цвет языка зависит от того, какие вещества выделяются и скапливаются на его поверхности», - рассказал терапевт.

Шишкин уточнил, что налет белого цвета на языке является нормой, если он достаточно тонкий и количественно его немного. Когда врачи рассматривают такой налет в качестве возможного маркера болезней, они учитывают ряд параметров.
  • Оттенок.
  • Плотность.
  • Обширность площади покрытия (полностью весь язык в налете или частично).
«Чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта – пищеводом, желудком. В частности, воспалительные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки характеризуются налетом белого цвета с сероватым оттенком»,- добавил Шишкин.

Также терапевт назвал изданию «Доктор Питер» другие патологии, на которые указывает белый налет на языке, отклоняющийся от нормы.
  • Болезни органов дыхания, легких.
  • Поражения желчевыводящей системы.
  • Нарушения в работе эндокринной системы, сахарный диабет.
Терапевт поделился рекомендацией: в тех случаях, когда появление налета беспокоит, или он начинает скапливаться слишком интенсивно, появляется вскоре после чистки языка, к тому же источает неприятный запах, нужно обязательно обращаться за медицинской консультацией и обследлованием.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками организм человека может предупреждать о приближении ишемического инсульта.
Валентин Шишкин
Валентин Шишкин
Здоровье
врач пульмонолог, аллерголог, терапевт, отоларинголог, иммунолог
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