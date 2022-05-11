Зачем нужно замачивать орехи перед употреблением?

«Наши предки знали об этом правиле. Традиционно люди инстинктивно понимали, что орехи лучше вымачивать или проращивать перед употреблением, потому что орехи содержат ингибиторы ферментов, которые могут вызвать реальную нагрузку на ЖКТ, если их употреблять в избытке», — отмечает эксперт.

Перекусить горстью орехов любят многие. Но мало кто замачивает их перед этим. Все дело в фитиновой кислоте, которая содержится в орехах и не самым благотворным образом воздействует на желудок.Замачивание орехов в фильтрованной воде помогает нейтрализовать негативное действие этих ферментов. То же самое можно делать с семенами и зернами, также их можно проращивать.Нужно иметь в виду, что чем тверже орех, тем более продолжительного вымачивания он требует. Например, кешью нужно вымачивать от 2 до 4 часов. При этом в воду можно добавлять соль по желанию.После вымачивания орехи можно дополнительно просушить на горячем противне или запечь в духовке. Остывшие орехи можно хранить в герметичной упаковке несколько месяцев.После такой предварительной подготовки орехи можно есть, не опасаясь сложностей с кишечником и негативного воздействия фитиновой кислоты.