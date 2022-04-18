Нутрициолог рассказала, зачем замачивать орехи перед употреблением

«Термически обработанные плоды гораздо сложнее перевариваются. Также в орехах и семенах содержится фитиновая кислота. Она препятствует их усвоению и вытягивает такие важные микроэлементы, как железо, магний, кальций, цинк. Чтобы ее обезвредить, орехи нужно замачивать», — объясняет эксперт.

Орехи и семечки любят почти все, а вот правильно есть их умеют единицы. В сыром виде орехи гораздо более полезны, чем в жареном. Поэтому, покупая орехи, всегда обращайте внимание на упаковку: нет ли там информации, что орехи обжарены?Чтобы замачивание проходило комфортно и незаметно, лучше всего делать это с вечера на ночь. Не нужно замачивать сразу весь запас орехов — подготовьте на утро ровно столько, сколько вы планируете съесть. То, что не доели, можно хранить после замачивания в холодильнике не более сутокКак правильно замачивать орехи и семена? В чистой емкости, залив их водой так, чтобы жидкость покрывала все орехи сверху. Нейтрализовать фитиновую кислоту помогут несколько капель лимонного сока, добавленного в воду. Можно заменить сок на натуральный яблочный уксус.Если замачивали орехи на ночь, утром нужно слить воду и еще раз промыть орехи под проточной водой, после чего хорошенько просушить их на бумажной салфетке.Орехи после замачивания гораздо чище,⠀лучше усваиваются, не такие горькие. Кроме того, замачивание помогает выявить испорченные плоды — они не впитывают влагу. Замоченные орехи можно добавлять в супы и салаты.