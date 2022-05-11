Зеленый эликсир здоровья: в каких случаях полезно принимать хлорофилл?
Семейный нутрициолог Екатерина Маркова рассказала, при каких заболеваниях может помочь хлорофилл и как правильно его принимать.
Хлорофилл явно недооценен в нашем обществе. Это простое и доступное средство способно прийти на помощь при различных патологиях и проблемах со здоровьем.
«Что такое хлорофилл? Это зелёный пигмент в хлоропластах растений с магнием в составе, участвует в фотосинтезе. Получают его из корней и листьев люцерны, обладающей уникальными свойствами», — говорит эксперт.
Какую пользу приносит это средство? В первую очередь, хлорофилл значительно повышает содержание кислорода в крови, в результате улучшается регенерация тканей. Если на теле имеются раны и ссадины, бактерии в них перестают размножаться.
Также хлорофилл способен привести в норму кишечную микрофлору после бактериальных заболеваний и приема антибиотиков.
Зеленый спасатель незаменим в случае отравлений, поскольку оперативно выводит из организма токсины и восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, хлорофилл хорошо влияет на кислотно-щелочной баланс, приводя его в норму, увеличивает показатели гемоглобина, чистит лимфатическую систему. Это мощная поддержка для иммунитета.
Хлорофилл эффективно борется с неприятным запахом изо рта, устраняет запах пота. Предупреждает мутацию здоровых клеток организма в раковые.
Средство можно встретить в двух формах: капсулы или жидкость, вторая усваивается быстрее. Хлорофилл совершенно безопасен, принимать его могут даже новорожденные, однако важно соблюдать дозировку.
Младенцам — не более одной чайной ложки на 100 мл воды. Взрослым — одна-две столовые ложки на стакан. Разводят средство в стакане теплой воды, пьют натощак утром.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом, который поможет подобрать дозировку.
Екатерина Маркова
Здоровье
Семейный нутрициолог
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