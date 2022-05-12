Ученые назвали инфекцию, повышающую риск развития диабета
Новое исследование, опубликованное в журнале Diabetologia, показало, что два распространенных вируса герпеса могут способствовать нарушению метаболизма глюкозы и увеличению риска развития диабета 2 типа. Главой исследования выступил доктор Тим Вельфле из Университета Людвига-Максимилиана и Гельмгольца в Мюнхене, Германия.
Вирусы герпеса являются одними из наиболее распространенных вирусов у людей, в настоящее время известно о восьми типах. Все они вызывают пожизненные хронические инфекции, которые чаще всего переносятся легко, а затем протекают до конца жизни в бессимптомной форме. Диабет в свою очередь является одним из наиболее распространенных и серьезных метаболических заболеваний. По состоянию на 2019 год 9,3 % населения мира страдают этим заболеванием, что приводит к высокому бремени смертности, в первую очередь из-за возникающих в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
Существует много поведенческих, экологических и генетических факторов риска диабета. До недавнего времени предполагалось, что вирусы играют роль в развитии диабета 1 типа, при котором поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина.
В новом исследовании использовались данные о здоровье 1 967 человек из Германии. Участники прошли подробное медицинское обследование на исходном уровне и позднее, спустя примерно семь лет. В обследование включалось тестирование на наличие вирусов герпеса человека, пероральные тесты на толерантность к глюкозе и измерение гликированного гемоглобина (средний показатель сахара за предыдущие 3 месяца).
Распространенность преддиабета составляла 27,5 % в начале исследования и 36,2 % при последующем наблюдении, в то время как диабет присутствовал у 8,5 % участников в начале исследования и у 14,6 % при последующем наблюдении. Из 1 257 добровольцев с нормальной толерантностью к глюкозе на исходном уровне у 364 развился преддиабет и у 17 диабет. Авторы обнаружили, что возраст, ИМТ, курение и образование были связаны с индивидуальным риском развития как преддиабета, так и диабета.
Из семи исследованных вирусов герпеса вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ2) и цитомегаловирус были связаны с большим риском преддиабета среди лиц с нормальной толерантностью к глюкозе на исходном уровне. У лиц с ВПГ2 вероятность развития преддиабета была на 59 % выше, чем у людей без антител к данному вирусу. А наличие цитомегаловируса было связана с повышением заболеваемости преддиабетом на 33 %.
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Тим Вельфле
Здоровье
Доктор из Университета Людвига-Максимилиана и Гельмгольца
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