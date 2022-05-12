Зачем нужен холестерин в детском питании?

«Холестерин участвует в построении клеточных мембран и определяет ряд их важных свойств: в частности, поддерживает их стабильное состояние при разных температурах. Не обошлось без холестерина и в строительстве транспортных каналов в клетке. Так что, чем меньше холестерина — тем хуже функционируют клетки», — говорит эксперт.

То, что мы едим, очень сильно влияет на наше здоровье и самочувствие. Особенно, когда речь идет о растущем детском организме.Кроме того, из холестерина образуется витамин Д, ряд гормонов (кортизол, альдостерон, эстрогены и прогестерон, тестостерон). Чтобы переварить жирную пищу, организму необходимы желчные кислоты, которые содержит в себе желчь.Образуются эти кислоты в печени именно из холестерина. На это затрачивается примерно три четверти всех запасов холестерина в организме. Из продуктов питания ребёнок получает около 30% холестерина.Не помешает добавить в ежедневный детский рацион продукты, которые особенно богаты холестерином. Это сливочное масло, сыры твердых сортов, жиры животного происхождения, яичные желтки, икра, рыба (особенно красная), печень.